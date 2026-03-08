Starptautiskā sieviešu diena: kurš to izdomāja svinēt, un kāpēc tā ir vajadzīga?
Šogad 8. martā pasaule 113. reizi atzīmē Starptautisko sieviešu dienu.
Ārpus postpadomju telpas šie svētki ir mazāk populāri, lai gan daudzi par tiem ir dzirdējuši, un ANO 8. martu atzīst par piemiņas datumu.
Bet kāpēc izdomāja atzīmēt šo dienu, un kāpēc tieši 8. martā? Kas tie ir - svētki vai drīzāk protests? Un kā ar Starptautisko vīriešu dienu?
1. Ar ko viss sākās?
Tāpat kā 1. maijs, arī 8. marta svētki ir izauguši no darba kustības un tiem ir amerikāņu saknes.
1908. gadā 15 tūkstoši sieviešu Ņujorkā izgāja demonstrācijā, pieprasot samazināt darba dienu, palielināt atalgojumu un balsstiesības (Lielākajā daļā štatu sievietes to ieguva 1920. gadā, kad tika pieņemts 19. grozījums ASV Konstitūcijā). Nākamajā gadā Amerikas Sociālistiskā partija ierosināja februāra pēdējo svētdienu padarīt par strādājošo sieviešu dienu.
1910. gada augustā pazīstamā vācu sociāldemokrātijas darbone Klāra Cetkina konferencē Kopenhāgenā ierosināja dibināt Starptautisko dienu cīņai par sieviešu līdztiesību un emancipāciju.
Aptuveni simts dalībnieču no 17 valstīm ideju atbalstīja vienbalsīgi.
1911. gadā to pirmo reizi svinēja Vācijā, Austroungārijā, Dānijā un Šveicē.
2. Kāpēc 8. marts?
Demonstrācija Ņujorkā, ar kuru viss sākās, notika 28. februārī. Klāra Cetkina nosauca konkrētu datumu. Pirmās sieviešu dienas svinības Vācijā notika 19. martā, iezīmējot 1848. gada marta revolūciju Prūsijā. Pēc tam sieviešu dienu dažādās valstīs svinēja 2., 9. un 12. martā, kā arī 2. un 12. maijā.
8. marta datums starptautiskajā kreisajā kustībā ienāca no Krievijas. 1917. gadā šajā dienā (23. februārī pēc vecā stila) sākās Viborgas audēju fabriku darbinieču streiks Petrogradā (tagad Sanktpēterburga) ar prasībām, kas pārauga revolūcijā. Pēc nedēļas cars atteicās no troņa.
1975. gadā ANO Ģenerālā asambleja pasludināja 8. martu par sieviešu sasniegumu visās dzīves jomās svinēšanas dienu un protestu pret nevienlīdzību.
3. Vai 8. martam ir savas krāsas?
Jā, tās ir violeta (vai purpura), zaļa un balta.
Šīs krāsas kā simbolu cīņai par līdztiesību piedāvāja britu sieviešu sociālpolitiskā savienība 1908. gadā. Purpurs apzīmē taisnīgumu un cieņu, zaļš - cerību, balts - tīrību.
4. Vai pastāv Starptautiskā vīriešu diena?
Jā, tā tiek atzīmēta 19. novembrī vairāk nekā 80 valstīs, ieskaitot Apvienoto Karalisti, lai gan tam nav formālas ANO atzinības. Uzsvars tiek likts uz vīriešu veselības stiprināšanu un viņu mūsdienu lomu ģimenē.
5. Kā dažādās valstīs svin 8. martu?
Ķīnā sievietēm darba diena ilgst četras stundas astoņu vietā, taču šis Ķīnas Valsts padomes ieteikums nav likums, un daļa darba devēju tam neseko.
Itālijā sievietēm 8. martā dāvina mimozas ziedus. Šī tradīcija radās Romā neilgi pēc Otrā pasaules kara, tās avots nav zināms.
ASV marts tiek uzskatīts par sieviešu vēstures mēnesi. Katru gadu prezidents nāk klajā ar paziņojumu, kurā velta pienācīgu cieņu amerikāņu sieviešu sasniegumiem un ieguldījumam.
6. Svētki vai protests?
Starptautiskās sieviešu dienas svinību rīkotāji 2021. gadā par devīzi izvēlējās atsauci #ChooseToChallenge ("Izvēlies izaicinājumu"). Pamatideja - pasaule met cilvēkam izaicinājumus, un katrs ir personīgi atbildīgs par savu izvēli.
"Mēs visi varam pieņemt izaicinājumu un skaļi paziņot par dzimumu aizspriedumiem un nevienlīdzību. Mēs visi varam atrast un slavēt sieviešu sasniegumus. Mēs varam kopīgiem spēkiem veidot taisnīgāku pasauli," teikts rīkotāju paziņojumā.
7. Kam tas vajadzīgs?
Pēdējie gadi iezīmējas ar progresu sieviešu līdztiesības lietā, un cīņa par to ieguvusi jaunu vērienu.
ASV pirmo reizi vēsturē par viceprezidenti kļuva sieviete un krāsaino iedzīvotāju pārstāve - Kamala Harisa.
2019. gadā Somijā tika izveidota koalīcijas valdība ar piecām sievietēm priekšgalā.
Ziemeļīrija legalizēja abortus, Sudāna atcēla likumu, kas detalizēti noteica, kā sievietēm ģērbties un uzvesties publiski.
Visbeidzot, kustība #MeToo, kas radās 2017. gadā, turpina būt globāls faktors cīņai pret nepieņemamu seksuālu uzmākšanos un panākusi vairāku vainīgo notiesāšanu.