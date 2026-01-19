Vientuļā māmiņa tinderī - sieviete ar piekabi vai gatavs ģimenes pavards? Pieredzes stāsts
"Kam es būšu vajadzīga?" bieži domā māmiņas - gan brīdī, kad apsver šķiršanos no attiecībām, kurās nejūtas laimīgas, gan tad, kad jau ir izšķīrušās. Galvu augšā, dāmas! Dzīve turpinās, un bieži vien pēc šķiršanās viss ir tikai labāk. Lūk, 36 gadus vecas solomammas pieredze.
Daudzas sievietes vilcinās pamest nefunkcionējošas attiecības bērnu vai baiļu palikt vienām dēļ. Tomēr nereti pēc šķiršanās viņas atplaukst – emocionālās nastas nomešana rada jaunu starojumu, kas pievelk citus cilvēkus.
Dalāmies ar kādas solomātes patieso pieredzi, lai gan saprotamu iemeslu dēļ viņa izvēlējās palikt anonīma.
Atstāt pagātni un sākt dzīvot te un tagad
Anete (36), divu mazu bērnu mamma, aizgāja no vīra vēl grūtniecības laikā ar otro bērnu. Lai gan nācās sākt dzīvi no jauna, viņa jutās brīvāka un dzīvīgāka. Jau brīdī, kad viņa pameta kopīgās mājas, uzelpot kļuvis vieglāk. Pat draugi un tuvinieki novēroja, ka viņas runasveids kļuvis pārliecinošāks, smiekli – skaļāki un pat stāja iztaisnojusies. Juridiskā šķiršanās notika vēlāk, pēc vīra neveiksmīgajiem mēģinājumiem glābt laulību bērnu dēļ. Viņš vienkārši necentās pietiekami daudz.
Kad jaunākajai meitai bija pusgads, Anete saprata, ka ir iestrēgusi ikdienā un joprojām dzīvo ar vienu kāju pagātnē. Saskarsme ar bērnu tēvu bija tik sarežģīts process, ka visas viņas domas un enerģija pat pēc šķiršanās tiek veltītas bijušajam. Viņa nolēma iepazīt jaunus cilvēkus – ne obligāti attiecību dēļ, bet kā pašizziņas projektu – lai noskaidrotu, kas viņu pievelk vīriešos, kas nē, un ko par to var secināt. Anete uzstādīja Tinder un Bumble lietotnes, apzinoties, ka viņas solo mammas statuss daudzus atbaidīs. Viņa nemeklēja bērniem jaunu tēvu, bet gan cilvēku, kura acīs pati sev patiktu tāda, kāda ir.
Ko vēlas vīrieši… Un kas vajadzīgs sievietei-mātei?
Nav jau tā, ka viss no paša sākuma gāja gludi un raiti. Anete ir pievilcīga, interesanta sieviete, taču daudzi no potenciālajiem deitiem pirmām kārtām vēlējās noskaidrot vienu – kā gan sieviete ar diviem maziem bērniem grasās organizēt savu privāto dzīvi. Tīri saprotamas bažas, īpaši ja vīrietim pašam nav bērnu un viņš, visticamāk, vēlas saņemt visu sievietes uzmanību viens pats. Daudzi sagaida no attiecību sākumposma abpusēju spontanitāti, piedzīvojumus, impulsīvu rīcību… Skaidrs, ka vientuļā māte, kam jāplāno sava ikdiena, gluži tik brīvi randiņot nevarēs.
Kuriozs atgadījums – kāds gados jauns kungs piektdienas vakarā pēc standarta “čau ko tu” piedāvāja Anetei doties pavizināties ar auto un padzert kafiju. Kad viņam atbildēts, ka vispār viņai bērni mājās, čalis ieteicis, lai tak noliek gulēt un dodas.
Uz pašiem netaktiskākajiem jautājumiem Anete atbildēja strupi – vīrietim, kurš viņai šķitīs tā vērts, viņa laiku atradīs. Un atrada arī.
Interesanta pati sev un tikai tad – citiem
Sekoja pārsteidzoši bagātīga virkne ar sarakstēm un randiņiem nepilna pusgada garumā:
- neveiksmīga tikšanās ar senu paziņu, kurš jau otro reizi dāmu atstāja ar pieviltām cerībām… bet ne uz ilgu laiku,
- kaislīga, bet īslaicīga virtuāla romance ar ārzemnieku,
- vilšanās randiņā ar mākslinieku, kas neatbilda sarakstes radītajam priekšstatam,
- patīkams, bet draudzīgs randiņš ar citu šķirteni–tēvu,
- pusvasaru ilga tuvība ar cinisku, bet patīkamu vīrieti, kas beidzās raksturu nesakritības dēļ, taču abi palika draugi,
- un silts, piedzīvojumiem bagāts randiņš ar turku, kurš sievieti lutināja veselas dienas garumā, tomēr tā kļuva par skaistu, bet noslēgtu epizodi.
Interesanti, ka vispatīkamākās satikšanās noritēja tieši ar šķirtajiem tēviem. Visas šīs pieredzes Anete uztvēra bez rūgtuma – tās apliecināja, ka viņa spēj baudīt dzīvi pati un zina, ko vēlas no partnera. Anete arī smejas, ka viņai neesot problēmu aizvest sevi randiņā arī pašai, jo viņa prot pavadīt laiku viena, īpaši jau diendienā esot kopā ar bērniem bez mirklīša sev. Garlaicīgi neesot.
Vai šāda daudzveidīga izlase liecina, ka sieviete ir paviegla un neizvēlīga? Ne gluži. Dažādie sastaptie cilvēki katrs iemiesoja kādu citu personības šķautni, kas viņai likās saistoša, un katrs no tiem potenciāli varēja apmierināt kādu no viņas vajadzībām. Bet neviens no tiem nebija Īstais. Tas nekas – Anete pagaidām tādu nemaz nemeklēja. Viņa meklēja pati sevi – atspulgos, kurus redzēja katrā no kungiem kā spogulī. Vienkārši spoguļiem bija dažādi leņķi un apgaismojums.
Atvērtas beigas
Visbeidzot viņa sastapa vīrieti, kurš iemiesoja viņas jaunības sapni – harismātisku, brīvu, kaislīgu. Starp viņiem uzliesmoja spēcīgas jūtas, un Anete apzināti ļāvās šai pieredzei, pat zinot, ka tā var nebūt ilga. Kā stāsts turpinājās, lai paliek intriga… Gāja traki.
Secinājums īss – nu nav sieviete ar bērniem “norakstāma”, nav! Dzīvojot bez ilūzijām, bet ar atvērtību un pašcieņu, iespējams piedzīvot pilnasinīgu dzīvi, un nebūt nevajag gaidīt princi baltā zirgā, kurš glābs un aizvedīs prom no izjukušās kopdzīves. Ja nu pilnīgi atklāti, draņķīgas attiecības ir smagāka "piekabe" nekā paši bērni.