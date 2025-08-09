"Mēs vēl nebijām pat skūpstījušies, bet..." - atklāti latviešu stāsti par dzīvi pēc šķiršanās un tinderi
Anda Poiša
jauns OK
Kad mēs šķiramies, sākas kaut kas pavisam jauns – bieži mulsinošs, reizēm komisks, dažkārt ļoti vientuļš, bet arī negaidīti atklājošs. Šie ir patiesi un atklāti stāsti no dzīves pēc šķiršanās – par “Tinderi”, randiņiem, dīvainiem piedāvājumiem un klusām cerībām.
"Mēs vēl nebijām pat skūpstījušies, bet..." - atkl...
Par dzīvi Tinder režīmā stāsta Anna, Zanda un Kaspars:
Nākamā lapa: Kad pēc ilgām attiecībām tu kļūsti par "vieninieku"