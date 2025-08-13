Taupa uz mīlestības rēķina? Jaunieši arvien biežāk izvēlas netērēt naudu randiņu laikā
Jauns “Bank of America's Better Money Habits” pētījums liecina, ka jaunieši vecumā no 13 līdz 28 gadiem arvien biežāk izvēlas netērēt naudu randiņu laikā.
Šogad veiktais pētījums liecina, ka 53% vīriešu un 54% sieviešu norādījuši, ka randiņiem neatvēl ne centa, ziņo “Newsweek”.
Pētījuma dati rāda, ka šī tendence saistīta ar vēlmi ietaupīt un iegūt finansiālu neatkarību, lai pārvarētu pašreizējos ekonomiskos izaicinājumus. Gandrīz trīs ceturtdaļas jauno pieaugušo pērn centušies uzlabot savu finanšu veselību — samazinot izdevumus un palielinot uzkrājumus. Savukārt 51% kā galveno šķērsli saviem finanšu mērķiem minējuši augstās dzīvošanas izmaksas.
Aptauja veikta no 4. līdz 25. aprīlim, tajā piedalīās vairāk nekā 900 cilvēkiem vecumā no 18 līdz 28 gadiem. No tiem, kuri norādīja, ka tomēr tērē naudu randiņiem, 25% vīriešu un 30% sieviešu atzīmēja, ka viņu tēriņi nepārsniedz 100 dolārus ( aptuveni 84 eiro) mēnesī.
“Es nesauktu Z paaudzi par skopu — tikai piesardzīgu,” saka personāla vadības konsultants un paaudžu eksperts Braiens Driskols. “Viņi jau pieredzējuši ekonomikas sabrukumu, viņiem ir studiju parādi un nav iespējas iegādāties mājokli. Nav brīnums, ka daudzi nevar atļauties pat īri, nemaz nerunājot par randiņiem.”
“Bank of America” patēriņa banku nodaļas prezidente Holija O'Nīla norāda, ka Z paaudze “lauž stereotipus par to, kā jaunieši izturas pret finansēm” — viņi retāk ēd ārpus mājas, biežāk iepērkas lētākos pārtikas veikalos un sastāda budžetu.
Daudzi Z paaudzes pārstāvji arī atzīst, ka viņiem ir vieglāk runāt par finansēm jau attiecību sākumā, biežāk vienojoties par to, kurš maksās par randiņu, vai arī sedzot izmaksas katrs par sevi.