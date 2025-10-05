"Viņš smējās, bet es lūdzos, lai apstājas" - "Tinder" randiņš, kas pārvērtās murgā
Ziemeļīrijā randiņš pēc iepazīšanās aplikācijā "Tinder" studentei Sofijai gandrīz beidzās traģiski. Kā vēsta TSN, jauniete piedzīvoja nežēlīgu seksuālu vardarbību un piekaušanu.
Sofija pirmo reizi stājās intīmās attiecībās ar Fergalu Malgrū. Tomēr vēlāk vīrietis iekoda viņai sejā un ķermenī, kā arī veica dzimumaktu bez viņas piekrišanas. Fergalam Malgrū piesprieda 22 mēnešus cietumā, bet turpmākos desmit gadus viņš būs seksuālo noziedznieku reģistrā.
Meitene pastāstīja par piedzīvoto, vēloties iedesmot citus no seksuālas vardarbības cietušos neklusēt, bet panākt taisnīgumu.
Pēc Sofijas vārdiem, abi iepazinušies aplikācijā "Tinder" un sākotnēji dzimumakts bijis abpusējs. Tomēr reiz vakarā vīrietis paziņoja, ka "vēlas darīt visu pa savam".
"Viņš gribēja man parādīt, kā viņam patīk to darīt, un tas bija daudz skarbāk. Viņš man iesita pa seju un norāva no manis apģērbu. Mēs vienojāmies par "stop" vārdu, bet tas ātri pārstāja darboties," atceras meitene.
Viņa piebilda, ka vīrietis viņai koda sejā, mutē, degunā un citās ķermeņa daļās, ieskaitot intīmās zonas. "Viņš mani žņaudza un turēja manu galvu, kamēr man bija slikta dūša. Visu šo laiku es lūdzu viņu apstāties, jo man tas nepatika. Viņš tikai smējās - viņam tas likās smieklīgi," stāstīja Sofija.
Pēc meitenes teiktā, pēc piekaušanas viņa bijusi viscaur zilumos, bet tas vīrieti nav apturējis. Viņš turpināja dzimumaktu, neskatoties uz viņas pretošanos.
"Tas bija nežēlīgi. Viņš mani sita, un tas bija sāpīgi. Es vairākas reizes prasīju, lai viņš pārstāj. Beigās viņš apstājās, jo viņu tracināja tas, ka man nepatīk. Pēc tam viņš pagriezās uz otriem sāniem un aizmiga. Es pagaidīju, kamēr viņš iemieg, un aizgāju," piebilda cietusī.
Sofija atzīst, ka ilgu laiku atsacījusies ticēt, kas patiešām ar viņu noticis. Apziņa par notikušo nākusi pēc vairākiem mēnešiem. Viņa vērsās centrā "The Rowan", kas palīdz seksuālā vardarbībā cietušiem cilvēkiem. Centra speciālisti par notikušo paziņojuši policijai.
"Šodien man ir daudz labāk. Es jūtu, ka atgriežos pie tā, kāda biju agrāk. Bet es joprojām turpinu strādāt ar psihiskās veselības komandu un mācos tikt galā ar sekām," dalījās viņa.