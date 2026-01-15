Īsts dvīņu bums! Rīgas Dzemdību namā desmit dienu laikā sagaidīti astoņi pāri
Rīgas Dzemdību namā desmit dienu laikā sagaidīti astoņi dvīņu pāri, liecina iestādes publiskotā informācija.
Desmit dienu laikā sagaidīti četri dvīņu meiteņu pāri, trīs dvīņu zēnu pāri un viens abu dzimumu pāris.
Rīgas Dzemdību nams aicina dvīņu vecākus, kuriem tas nepieciešams, izmantot citu vecāku sarūpētus (lietotus) auto krēslus, kas pieejami Dzemdību namā.
Jau ziņots, ka pagājušajā gadā Rīgas Dzemdību namā pasaulē nākuši 3722 jaundzimušie. Salīdzinoši 2024. gadā iestādē tika sagaidīti 3959 jaundzimušie.
No visiem jaundzimušajiem pērn 1763 bija meitenes un 1959 - zēni, savukārt 2024. gadā Dzemdību namā piedzima 1958 meitenes un 2001 zēns.
Jaundzimušo vidū 2025. gadā ir 66 dvīņu pāri un trīnītes, kuras piedzima 21. martā.
Gandrīz piektā daļa - 19,8% ģimeņu -, kuras Dzemdību namā sagaidījušas ģimenes papildinājumu, pērn kļuvušas par vecākiem trešajam, ceturtajam, piektajam, sestajam vai septītajam bērnam. Salīdzinoši 2024. gadā to ģimeņu īpatsvars, kas sagaidīja trešo, ceturto, piekto vai sesto bērnu ģimenē, bija 19%.
Pērn Dzemdību namā pasaulē nāca arī 100 ukraiņu bērnu, bet kopumā kopš kara sākuma iestādē sagaidīti 364 ukraiņu jaundzimušie.
Gada "ražīgākais" mēnesis iestādē pērn bija jūlijs, kad pasaulē nāca 366 bērni, bet jaundzimušajiem bagātākā diena bija 21. augusts, kad piedzima 22 mazuļi.