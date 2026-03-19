Raimonds Kisiels (foto: Latvijas Automobiļu federācija)
Šodien 20:25
Raimonds Kisiels pārvēlēts Latvijas Automobiļu federācijas prezidenta amatā
Uzņēmējs Raimonds Kisiels ceturtdien tika pārvēlēts Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) prezidenta amatā, aģentūru LETA informēja LAF.
Kisiels tika ievēlēts ar 65 biedru balsīm, bet par otru kandidātu Jāni Vanku balsoja 28 biedri. Kopumā uz vietas vai ar pilnvarojumu piedalījās 96 biedri.
Kisiels LAF prezidenta amatā pirmo reizi tika ievēlēts 2018. gadā, un arī pirms četriem gadiem viņš saņēma biedru uzticību.