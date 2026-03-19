Darja Semeņistaja debitējusi "WTA 1000" pamatturnīrā. Diemžēl uz pirmo uzvaru vēl būs jāgaida
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja ceturtdien Maiami, debitējot "WTA 1000" līmeņa pamatturnīrā, piedzīvoja zaudējumu pirmās kārtas spēlē.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 103. vietā un pamatturnīrā iekļuva kā "laimīgā zaudētāja", pirmās kārtas spēlē ar 4-6, 1-6 zaudēja itālietei Elizabetai Kočareto (WTA 44.).
Ja tenisiste pamatsacensībās iekļūst kā "laimīgā zaudētāja" un nepārvar pirmo kārtu, tad viņai pienākas tikai kvalifikācijā nopelnītie 20 WTA ranga punkti. Maiami nopelnītie punkti ļāvuši Semeņistajai tiešsaistes rangā atgriezties labāko simtniekā.
Jau vēstīts, ka Semeņistaja, kura atlasē bija izsēta ar 11. numuru, pirmajā kvalifikācijas kārtā ar 6-0, 6-4 uzvarēja amerikānieti Moniku Ekstrandi (WTA 366.), bet otrajā latviete ar 2-6, 3-6 zaudēja kvalifikācijā 16. numuru saņēmušajai austrietei Sinjai Krauzei (WTA 120.).
Arī Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko startēs pamatturnīrā, sākot to no otrās kārtas, kur viņas pretiniece būs Dajana Jastremska (WTA 54.) no Ukrainas vai mājiniece Ešlina Krīgere (WTA 79.).