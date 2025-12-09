Vēlos ķeizargriezienu! Cik šāds "prieks" maksā Latvijas dzemdību nodaļās?
Kamēr daudzās Rietumu valstīs sievietēm ir iespēja gana brīvi izvēlēties – dzemdēt dabiski vai ar ķeizargrieziena palīdzību, Latvijā šajā jomā ir diezgan stingri ierobežojumi. Pastāv plānots ķeizargrieziens, kuru uzraugošais ārsts nozīmē grūtniecei, izvērtējot medicīniskās indikācijas. Un, protams, akūts ķeizergrieziens, kam par labu tiek nolemts jau dzemdību laikā. Abos gadījumos grūtniecei šī procedūra ir valsts apmaksāta. Bet, ja ķeizargrieziens ir grūtnieces pašas vēlēšanās?
Ja uzraugošais ārsts secinājis, ka grūtniecei nav indikāciju nozīmēt ķeizargriezienu, pacientei ir tiesības tādu izvēlēties arī pašai. Iemesli, kāpēc grūtnieces vēlas bērnus laist pasaulē ar ķeizargrieziena palīdzību, ir visdažādākie. Reizēm tās ir nepārvaramas bailes no dzemdībām kā tādām vai to neprognozējamības. Citreiz negatīva iepriekšējo dzemdību pieredze. Vai gluži vienkārši topošās māmiņas intuīcija saka priekšā – šoreiz tā būs labāk… Šajos gadījumos par pakalpojumu gan būs jāmaksā. Un cenas nebūt nav mazas. Pašas izvēlēta ķeizargrieziena operācijas cenas Latvijas dzemdību nodaļās svārstās no 1500 līdz pat 5700 eur.
Cik maksā pašas izvēlēts ķeizargrieziens Latvijas slimnīcās
- Rīgas Dzemdību nams – 3000 eur
- Rīgas Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīca – 5700 eur
- Jūrmalas slimnīca – 1900 eur
- Ogres slimnīca – 1500 eur
- Siguldas slimnīca – 2200 eur
- Kuldīgas slimnīca – 1500 eur
- Madonas slimnīca – 1500 eur
- Liepājas reģionālā slimnīca – 2900 eur
- Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Ventspils) – 1100 eur
- Preiļu slimnīca – 1300 eur
- Jēkabpils slimnīca –1200 eur
- Jelgavas slimnīca – 1310 eur
- Dobeles slimnīca – 1063 eur
- Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība (Balvos) –1350
Daugavpils un Vidzemes reģionālajās slimnīcās šāds pakalpojums netiek piedāvāts.
Mammamuntetiem.lv atgādina, ka ķeizargrieziena operācija ir ļoti nopietna ķirurģiska manipulācija un pirms šāda lēmuma pieņemšanas kopā ar ārstējošo ārstu jāizrunā visi iespējamie riski.