Autortiesību bezgalības balvu pasniegšana 2025. gada decembrī
2025. gada 1. decembrī mūzikas namā "Daile" notika biedrības "AKKA/LAA" Autortiesību bezgalības balvas pasniegšanas pasākums.
Skat, kā izauguši aktieru Artūra Skrastiņa un Ilzes Ķuzules dvīņi Marats un Emīlija
Nesen svinīgā atmosfērā notika biedrības "AKKA/LAA" Autortiesību bezgalības balvas pasniegšanas pasākums. Dzejnieci, rakstnieci un dramaturģi Māru Zālīti uz šo pasākumu pavadīja viņas mazbērni - aktieru pāra Artūra Skrastiņa un Ilzes Ķuzules-Skrastiņa dvīņi Marats un Emīlija.
Marats un Emīlija pasaulē nāca 2010. gada pavasarī. Jau pēc nepilniem diviem mēnešiem žurnāls "Kas Jauns" bija liecinieks tam, kā gādīgais tētis Artūrs Skrastiņš savas atvases vizina pa galvaspilsētu bērnu ratiņos.
“Neraugoties uz saspringtu darba ikdienu, strādājot teātrī un ierunājot filmas, lieliski tiek galā arī ar mājas rūpēm, uzņemoties, piemēram, regulāras un garas pastaigas ar bērniem. Dažkārt aktieris tajās dodas viens, ļaujot sieviņai atpūsties mājās. Tiesa, jaunajā tēvā atpazīt slaveno aktieri nenākas viegli, jo Skrastiņš mēdz nomaskēties zem saulesbrillēm un cepures, bet pa ietvi pārvietoties lielā ātrumā. Par spīti tam, ka dvīņu rati ir lielāki un grūtāk vadāmi,” tā pirms 15 gadiem bija lasāms "Kas Jauns" publikācijā, kurā arī teikts, ka, “gaidot māmiņu, par pastaigas galamērķi tika izvēlēts nevis netālu no ģimenes mājām esošais Ziedoņdārzs, bet gan Vērmaņparks un Bastejkalns”.
Pagājuši 15 gadi, un Marats un Emīlija, kas sabiedrībā blakus saviem slavenajiem vecākiem bijuši redzami ne visai bieži, pavadīja savu vecmammu Māru Zālīti uz Autortiesību bezgalības balvas pasniegšanu, kur viņa tika godināta par mūziklu "Meža gulbji".
Marats un Emīlija pagaidām ir atstatus no spožās teātra un plašsaziņas uzmanības – vecāki cenšas nodrošināt, lai viņi augtu pēc iespējas normālā, līdzsvarotā vidē. Gadiem ejot, dvīņi izauguši par sportiskiem un aktīviem jauniešiem: Marats trenējas futbolā, savukārt Emīlija – futbolā un volejbolā.
Māra Zālīte žurnālam "Kas Jauns" dara zināmu, ka teātris un radošā pasaule dvīņus pagaidām nesaista – tā tāpat viņu dzīvē bijusi klātesoša jau kopš bērnības. Telefonsarunas ar "Kas Jauns" laikā Māra pat pārjautā dvīņiem: “Kas jūs interesē?” un tad sniedz atbildi. “Viņus aizrauj sports, un vismaz šobrīd ar radošo vidi saistīties viņi nevēlas,” komentē rakstniece, kas uz šo pasākumu bija ielūgta ar “plus viens”, taču organizatoriem paziņojusi, ka vēlas ņemt līdzi tieši dvīņus, kuri taču esot nešķirami. Uz jautājumu, vai Marats un Emīlija paši īpaši vēlējušies nākt līdzi, Māra žurnālam "Kas Jauns" atbildēja – vienkārši dvīņus nolikusi fakta priekšā, ka viņi visi dosies uz pasākumu kopā. Dvīņu mamma Ilze jau agrāk žurnālistiem atzinusi, ka savu mammu Māru ar bērnu audzināšanu neapgrūtina, taču vienmēr priecājas, kad viņa atrod laiku, lai pavadītu brīžus kopā ar mazbērniem.