Džordža Klūnija dvīņi bez aplinkiem atklāj, ko domā par mammas gatavoto ēdienu
Holivudas zvaigzne Džordžs Klūnijs un cilvēktiesību advokāte Amala Klūnija apprecējās 2014. gadā. Savus dvīņus pāris sagaidīja pasaulē 2017. gadā, kad aktierim bija 56 gadi. Džordža un Amalas Klūniju dvīņi nesen smieklīgi reaģējuši, kad viņiem pajautāts, ko domā par mammas gatavotu ēdienu.
Smieklīgā brīdī, ko iemūžinājis žurnāls “Esquire”, 64 gadus vecais Džordžs Klūnijs un viņa sieva Amala Klūnija (47) baudīja maltīti kopā ar saviem astoņus gadus vecajiem dvīņiem Ellu un Aleksandru.
Kad visi apsēdās pie galda, Džordžs atklāja, ka pusdienās būs citronu pasta ar vistas gaļu un svaigiem tomātiem no pašu dārza. Ellas un Aleksandra mamma tajā brīdī pasmaidīja un sacīja, ka ģimenei “paveicies”, jo viņa pati neko no tā visa nebija gatavojusi.
Izmantojot šo situāciju, Klūnijs apjautājās dvīņiem, kas gan notiktu, ja Amala būtu gatavojusi viņu maltīti. Ella un Aleksandrs uz to vienbalsīgi atbildēja: “Mēs visi nomirtu!”
Džordžs un Amala salaulājās 2014. gadā, greznās vairāku dienu kāzās Itālijā, bet 2017. gada jūnijā sagaidīja pasaulē pirmdzimtos dvīņus. Intervijā žurnālam “People” divu bērnu tēvs atklāja, ka viņš un sieva bērnus vienmēr liek pirmajā vietā un darbu tikai pēc tam.
“Laulībā, un tagad arī esot kopā ar bērniem, tu atradinies no egoisma rūpēties tikai par sevi,” norādīja aktieris. “Tas ir brīnišķīgi. Mēs ar Amalu par to runājam katru dienu. Mēs jūtamies ļoti laimīgi.”
Stāstot par dvīņu audzināšanu intervijā “Good Morning America” šā gada septembrī, Džordžs atzina: “Kad tev ir dvīņi, tu audzini viņus vienā laikā un vienādi, bet viņi ir pilnīgi atšķirīgi cilvēki. Tu saproti, cik maz vari ietekmēt to, kādi viņi būs. Viņi nāk ar savu viedokli, un ir brīnišķīgi vērot, cik atšķirīgas ir abu manas bērnu personības.”
Amala Klūnija ar dvīņiem
Džordža Klūnija sieva Amala Klūnija ar gadu vecajiem dvīņiem: meitu Ellu un dēlu Aleksandru.