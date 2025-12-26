Kad ar biezpiena ēšanu ir par maz - 10 paņēmieni atmiņas trenēšanai
Mūsu atmiņa ir apbrīnojama! Tajā glabājas tūkstošiem nevajadzīgu sīkumu, bet dažkārt svarīgās lietas aizmirstas tieši tajā brīdī, kad ir nepieciešams. Bērnībā un jaunībā atmiņa darbojas nevainojami, bet, jo vecāki kļūstam, jo rūpīgāk pret to jāizturas un jātrenē, lai tā turpinātu darboties un mūs nepieviltu. Jo regulārāk atmiņu trenēsi, jo labāk.
1. Spēlē galda spēles
Lieliski derēs gan šahs un dambrete, gan arī kaut kas izklaidējošāks. Galvenais, lai galda spēle prasa pēc iespējas lielāku koncentrēšanos.
2. Liec puzles
Katru dienu pa mazam laukumiņam salikta puzle būs ne tikai lielisks atmiņas, bet arī smadzeņu treniņš. Puzes likšana arī relaksē un ļauj atslēgties no domām par ikdienu.
3. Mini krustvārdu mīklas
Šis noteikti ir viens no izcilākajiem veidiem, kā trenēt atmiņu. Un, protams, arī uzlabot savu erudīciju.
4. Lasi svešvalodā
Šeit pat nav nozīmes faktam, ka svešvalodas varbūt nepadodas tik labi, kā tev gribētos. Mēģini ik dienu izlasīt kaut trīs teikumus ne savā dzimtajā valodā. Tai nav noteikti jābūt grāmatai – derēs kaut vai pārtikas produktu etiķešu izlasīšana un iztulkošana.
5. Dodies pastaigās vai nūjo
Fiziskās aktivitātes (vēlams, svaigā gaisā) būs vērtīgas ne tikai atmiņai, bet arī visam ķermenim. Izpētīts, ka tieši nūjošana un pastaigas vislabāk ietekmē atmiņu.
6. Raksti dienasgrāmatu
Rakstīšanas talants nebūt nav galvenais – svarīgi atcerēties visu dienā piedzīvoto un to pierakstīt.
7. Raksti ar roku
Reizēm šķiet, ka mūsdienās rakstīšana notiek tikai datorā vai telefonā, bet tieši rakstīšana ar roku vislabāk trenē atmiņu.
8. Krāso
Vienlīdz labi derēs gan kāda bērnu grāmatiņa, gan arī pieaugušajiem paredzētās krāsojamās mandalas. Šī nodarbe trenē koncentrēšanās spējas un nomierina.
9. Skaiti
Protams, kalkulators ir ģeniāls izgudrojums, bet rēķināšana galvā palīdz trenēt atmiņu.
10. Lasi faktus
Lai arī tā varētu nešķist saistošākā lasāmviela, tieši dažādu faktoloģisku un statiskas pilnu rakstu lasīšana un ciparu atcerēšanās ļoti nāk par labu atmiņai.