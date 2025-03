Kā izkļūt no sava prāta fermas. Filozofiska saruna ar reanimatologu Pēteri Kļavu

Gribēju šo mūsu dialogu sākt, atceroties vienu no Latvijas intelektuālākajiem cilvēkiem, kurš ir pametis šo zemi, – Igoru Šuvajevu. Filozofu, ar kuru man bija tas gods un laime komunicēt un apbrīnot viņu. Pateicība ne tikai par viņa grāmatām, bet arī par viņa tulkoto Artura Šopenhauera grāmatu Pasaule kā griba un priekšstats. Tā ir viena no pasaules ietekmīgākajām grāmatām. Šis filozofs, šis vācu ģēnijs pats tai ir rakstījis priekšvārdu ar francūža Žana Žaka Ruso vārdiem: atvadies no bērnības, draugs, un atmodies! Manuprāt, šī civilizācija ir smaga agrīna bērnība, kas nokārtojas autiņbiksītēs un mēģina pagaršot, kas tur sanācis.