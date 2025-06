Meditatīvā uzkopšana: kā mājas kārtošana kļūst par prāta attīrīšanas rituālu

Tiekot vaļā no liekām lietām, ne tikai atbrīvojas telpa, bet arī tiek noņemts garīgais slogs. Katra lieta prasa uzmanību un kopšanu, tāpēc, samazinot to daudzumu, tu atbrīvosi resursus svarīgākiem dzīves aspektiem. Uzdod sev jautājumu par katru priekšmetu – vai šī lieta man rada prieku, vai tā ir noderīga? Ja atbilde ir noliedzoša, atbrīvojies no tās.