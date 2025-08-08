Ne tikai drēbes un rotaļlietas - bērnunamiem ļoti trūkst sadzīves tehnikas un trenažieru
Mainoties gadalaikiem un sezonālajām vajadzībām, biedrība "Taureņa efekts" ir atjaunojusi bērnunamu vajadzību sarakstu vasaras un rudens sezonai un aicina ikvienu ziedot, iepazīstoties ar aktuālo vajadzību sarakstu, informēja biedrībā.
Aktuālais Latvijas bērnunamu vajadzību saraksts pieejams biedrības tīmekļvietnē. Tajā iekļautas gan praktiskas lietas, gan vēlmes par dalību aktivitātēs un pasākumos, kas sniegtu bērniem ne tikai materiālo atbalstu, bet arī iespēju attīstīt savas prasmes un intereses, norāda biedrībā.
Rīgā visbiežāk pie materiālajam vajadzībām tiek minēti sporta apavi, velosipēdi, trenažieri un rotaļlietas, kā arī sadzīves tehnika - ledusskapji, veļas mašīnas, kā arī higiēnas preces. Tāpat nepieciešama arī gultas veļa, mēbeles un tekstilizstrādājumi - paklāji un aizkari.
Zemgales reģiona iestādes izrādījušas vēlmi saņemt ziedojumā tādas lietas kā ziemas apģērbs un apavi, sadzīves tehnika, mēbeles un velobraukšanai nepieciešamās lietas, tostarp ķiveres un slēdzenes.
Savukārt Latgalē ir vajadzība pēc gultām, matračiem, sadzīves tehnikas, higiēnas un kosmētikas līdzekļiem, kā arī radošo darbu materiāliem un elektronikas - televizoriem un mobilajiem telefoniem.
Kurzemē būtu aktuāli saņemt mēbeles, sporta inventāru, sadzīves preces un higiēnas līdzekļus, kā arī elektroniku, piemēram, projektorus un skaļruņus.
Vidzemē vajadzīga gultas veļa, dvieļi, trenažieri, sporta apavi un sadzīves tehnika, kā arī radošie materiāli - piemēram, krāsas, otas un līdzīgi piederumi.
Līdztekus materiālajam vajadzībām būtiska nozīme ir arī sociālajām vajadzībām, jo bērniem ir liela interese par dažādām brīvā laika aktivitātēm, piemēram, kino, koncertiem, teātra izrādēm, baseina apmeklējumiem un sporta spēlēm, tostarp hokeju, basketbolu un futbolu.
Līdztekus bērnunamu pārstāvji atzīmē to, ka labprāt pieņemtu arī brīvprātīgos, kuriem nav finansiālu iespēju ziedot, bet ir laiks, lai atbalstītu bērnunamus, piemēram veicot nelielus remontus vai palīdzot dārza darbos.
Labdarības organizācija "Taureņa efekts" regulāri veic bērnunamu vajadzību aptauju un uzsver, ka ziedojumi ir mērķtiecīgi un lietderīgi. Vajadzību saraksts tiek atjaunots divas reizes gadā - pavasara-vasaras sezonā un rudens-ziemas sezonā.
Biedrība "Taureņa efekts" sadarbojas ar uzņēmumu "DPD Latvija", tādējādi ziedojumi bērnunamos tiks nogādāti bez maksas. Ziedojumus var nodot, rakstot uz e-pastu "info@taurenaefekts.lv" vai zvanot pa tālruni 20031155.