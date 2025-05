Kad pieaugušie bērni kļūst par “vecāku aprūpētājiem”? Diāna Zande skaidro veselīgas robežas

Šoreiz runa nebūs par senioriem, kuriem nepieciešama pastāvīga medicīniskā aprūpe, bet gan par tiem, kuri izvēlas nedzīvot savu dzīvi sagaida un no bērniem to, kas viņiem nebūtu jāsniedz. Varētu šķist – bērniem ir pienākums saviem vecākiem nodrošināt visu iespējamo atbalstu. Tā uzskata daudzi, jo mēs esam uzauguši sabiedrībā, kurā allaž tika mācīts vispirms parūpēties par apkārtējiem – bērniem, vīru, vecākiem, vecvecākiem, māju, dārzu, lopiem. Šāda rīcība tikusi cildināta gadu desmitiem un pat simtiem ilgi. Bet ko tas nozīmē tev? Šādā vienādojumā tu pati paliec savas dzīves malā, neiemācies uzņemties atbildību par savām vajadzībām, runāt par tām un prasīt palīdzību, kad tā nepieciešama. Tu vienkārši gaidi, ka kāds to nolasīs no tavām acīm, balss toņa, netiešām frāzēm. Nolasīs un piepildīs. Jo tu esi redzējusi tā darām seniorus – savus vecvecākus, par kuriem rūpējās tavi vecāki. “Protams, vecāki grib būt svarīgi, un tas ir normāli – būt svarīgam saviem bērniem. Bet jautājums – cik svarīga es gribu būt? Vai gribu būt pirmajā vietā un pati galvenā? Vai arī gribu būt tik svarīga, ka mani atceras? Tā ir milzīga atšķirība,” stāsta Diāna Zande.