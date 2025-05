Pieredzes stāsts. Kad vecāki nonāca pansionātā, es sāku tīrīt viņu māju un sapratu - man jādzīvo vieglāk

Tagad viņa pildīja kasti pēc kastes ar savas bērnības sapņu mantām, kas pārtapušas par atkritumiem, lielākoties lemtām atkritumu poligonam. Salīdzinot masu pie savām kājām ar šodienas uzkrītošo patēriņu, viņa secināja, ka ar to, kas jau ir, jau ir pietiekami.



Virtuvē nobružāti kara laika katli un pannas, kā arī valdības doti nobružāti šķīvji atgādināja viņas eiropiešu vecāku trūkuma mentalitāti: "Mums augot bija tik maz, tas joprojām ir labs, mēs to paturēsim." Tikmēr sudraba galda piederumi un heresa glāzes mirdzēja kristāla skapītī, joprojām nelietotas.

Atvilktnē, kas bija pilna ar sablīvētām pergamenta kaudzēm, Mārgareta raisīja nost pussatrūdējušas gumijas lentes no skolas liecībām, šķiet, visām apsveikuma kartītēm, ko bija saņēmusi māte, visu viņas bērnu kāzu ielūgumiem.

Pārpildītie skapji stāvēja kā laika kapsulas; Mārgaretas un viņas brāļu un māsu bērnības drēbes tajos, naftalīna piemiņas lietas – ziemas bikses, skolas tunikas un žaketes, dzeltens plastmasas lietusmētelis un cepure, lācēnu un skautu cepures, šalles un čības. Pirmās svētās komūnijas kleitas un volānu apakšsvārki.