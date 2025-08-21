Baba Vanga prognozē satricinājumus 2026. gadā - vai pasauli sagaida trešais pasaules karš?
Baba Vanga, aklā bulgāru dziedniece un pareģotāja, kuru bieži dēvē par "Balkānu Nostradamu", ir apbūrusi pasauli ar savām biedējoši precīzajām nākotnes vīzijām. Lai gan viņa aizgāja mūžībā 1996. gadā, viņas vīzijas joprojām piesaista globālo uzmanību. 2026. gads ir īpaši ievērojams viņas prognozēs, kuras aptver vairākus potenciālus notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt pasauli.
Viņas prognozes par 2026. gadu ir īpaši satraucošas, aptverot plašu potenciālo krīžu klāstu – no katastrofālām dabas katastrofām un gaidāmā globālā kara līdz mākslīgā intelekta straujai attīstībai un pat pirmkontaktam ar citplanētiešiem. Lai arī viņas prognozes bieži ir noslēpumainas, tās aprakstītie modeļi rezonē ar pašreizējiem globālajiem notikumiem, izraisot gan bailes, gan interesi.
Viens no Vangas vispārsteidzošākajiem prognozēm 2026. gadam ir saistīts ar ekstrēmiem dabas notikumiem. Viņa, kā ziņots, paredzēja milzīgas zemestrīces, vardarbīgas vulkānu izvirdumus un ekstrēmu laikapstākļu ietekmi uz 7–8% planētas sauszemes. Šīs katastrofas var apdraudēt dzīvību, infrastruktūru un ekosistēmas visā pasaulē.
Eksperti norāda, ka 2025. gadā Eiropā tika novēroti rekordlieli karstuma viļņi, meža ugunsgrēki Kanādā un Austrālijā, kā arī paaugstināta seismiskā aktivitāte Klusā okeāna uguns loka tuvumā.
Ja Vangas pravietojums ir patiess, 2026. gads varētu būt vēl viens satricināts gads Zemei, izceļot steidzamo nepieciešamību pēc katastrofu gatavības un klimata izturības.
Varbūt visvairāk satraucošā no Vangas prognozēm ir Trešā pasaules kara iespējamība. Viņa, kā ziņots, paredzēja pastiprinātus konfliktus, kuros iesaistītas lielvaras, tostarp iespējamā Ķīnas ofensīva pret Taivānu un tieša militārā konfrontācija starp Krieviju un Amerikas Savienotajām Valstīm.
Vanga arī, kā ziņots, paredzēja, ka 2026. gads varētu būt pagrieziena punkts mākslīgā intelekta attīstībā. Mašīnas vairs nesniegs tikai palīdzību cilvēkiem, bet var sākt dominēt svarīgos sektoros, radot bažas par masveida bezdarbu.
Spekulatīvāki viedokļi liecina, ka Vanga arī paredzēja pirmo kontaktu ar citplanētiešu dzīvību 2026. gada novembrī, aprakstot milzīgu kosmosa kuģi, kas ienāk Zemes atmosfērā.