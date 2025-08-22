Rietumeiropā izplatās baisa infekcija: iespējamais vaininieks - produkts, kas populārs arī Latvijā
Francija ir atsaukusi vairākus siera veidus visā valstī pēc tam, kad divi cilvēki miruši no bakteriālām infekcijām, ziņo Euronews.com.
Atsaukšana attiecas uz mīkstajiem sieriem ar zīmolu Chavegrand, tostarp Brie un Camembert, kas tiek pārdoti lielveikalos. Veselības aizsardzības amatpersonas apgalvo, ka ir identificējušas "iespējamu saikni" starp pasterizētā piena sieriem un nesenajiem listeriozes gadījumiem valstī. Saskaņā ar Francijas sabiedrības veselības aģentūras datiem, vismaz 21 cilvēks valstī vecumā no 34 līdz 95 gadiem ir saslimis ar listeriozi. Ziņots, ka divi cilvēki ir miruši.
Listerioze ir reta infekcija, ar kuru cilvēki parasti inficējas, ēdot pārtiku, kas piesārņota ar listeriju. Veselības aizsardzības aģentūra norāda, ka listerijas atrašana pasterizētos sieros ir neparasta, taču tas ir iespējams, jo tā ir tik plaši izplatīta vidē. Lielākajai daļai inficēto cilvēku nav nekādu saindēšanās ar pārtiku simptomu vai arī rodas viegli simptomi, piemēram, drudzis, sāpes, caureja un drebuļi. Tomēr dažos gadījumos listerioze var izraisīt dzīvībai bīstamu slimību. Grūtniecēm, zīdaiņiem, vecāka gadagājuma pieaugušajiem un cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu ir lielāks risks.
Francijas veselības aizsardzības amatpersonas ir aicinājušas cilvēkus neēst atsauktos sierus un rūpīgi uzraudzīt savu veselību, ja tie ir ēduši nesen. Listeriozes simptomi var parādīties pat 8 nedēļas pēc tam, kad cilvēks ir ēdis piesārņoto pārtiku.
"Ikvienam, kurš ir lietojis [šos sierus] un kuram ir drudzis, vai nu atsevišķi, vai kopā ar galvassāpēm un ķermeņa sāpēm, jākonsultējas ar ārstu un jāinformē viņš par šo produktu lietošanu," paziņoja Francijas veselības aizsardzības iestāde.
Kā ziņo NL Times, Eiropas Sabiedrības veselības aģentūra (ECDC) paziņojusi, ka viena persona Nīderlandē arī saslima ar listeriozi pēc piesārņota mīkstā siera lietošanas. ECDC neatklāja nekādu informāciju par inficētās Nīderlandes personas identitāti vai stāvokli. Aģentūra ziņoja arī par četriem vienas un tās pašas infekcijas gadījumiem Nīderlandē, Beļģijā, Dānijā un Norvēģijā. Inficēto vecums ir no 35 līdz 70 gadiem. Pagaidām nav apstiprināts, vai infekcijas Nīderlandē un citās valstīs izraisīja tie paši Francijas sieri. ECDC joprojām izmeklē piesārņojuma avotu.