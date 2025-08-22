Spānijā tūristiem draud naudas sods līdz 2000 eiro par izplatītu ieradumu
Spānija kļūst aizvien mazāk viesmīlīga tūristiem. Vietējās varas iestādes turpina ieviest vietējus ierobežojumus, kuru pārkāpšanas gadījumā nesagatavoti tūristi var tikt sodīti ar lielām naudassodām - dažkārt līdz pat diviem tūkstošiem eiro.
Izdevums "Express" norāda, ka elektroniskās cigaretes Spānijā ir pilnībā legālas, taču vairāku piekrastes reģionu varas iestādes ir noteikušas savus noteikumus, kas aizliedz veipošanu dažās pludmalēs. Tas, kas kopumā ir atļauts uz ielas, konkrētā pludmalē var radīt nepatikšanas.
Problēma ir tā, ka lielākā daļa tūristu paļaujas uz Spānijas valsts mēroga likumiem un nezina par lokālajiem aizliegumiem. Viņuprāt, ja kaut kas ir likumīgi valstī kopumā, tas nozīmē, ka tas ir atļauts visur - bet tā nav.
Piemēram, Barselonā kopš 2022. gada ir spēkā aizliegums smēķēt un veipot visās pilsētas pludmalēs. Baleāru salās - Maļorkā, Ibizā un Menorkā - arī ir pludmales, kur smēķēšana un elektronisko cigarešu lietošana ir aizliegta. Līdzīgi ierobežojumi attiecas uz dažām Kanāriju salu pludmalēm.
Lai gan šie lokālie aizliegumi var šķist sīkums, atsevišķiem tūristiem tie var kļūt par nepatīkamu pārsteigumu, norāda eksperti.
Sodu apmēri ir dažādi: dažos gadījumos var "atpirkties" ar 30 eiro, bet citviet var piemērot pat tūkstošiem eiro lielu sodu - īpaši atkārtotu vai apzinātu pārkāpumu gadījumā.
Speciālisti iesaka tūristiem neriskēt un jau iepriekš noskaidrot, vai konkrētajā pludmalē ir atļauta smēķēšana un veipošana.