Kas īsti notika Kokneses pagasta viesu namā? Kāzu laikā, iebrūkot tiltam, cietuši 30 cilvēki
Šī gada 7. augustā neapskaužami notikumi risinājās kādā viesu namā Kokneses pusē - kāzu viesi kopbildes uzņemšanai nostājās uz namam blakus esošā tiltiņa, bet tas slodzi neizturēja un ar skaļu blīkšķi iegāzās ūdenskrātuvē, paraujot sev līdzi aptuveni 30 cilvēkus.
"Tas notika manas un sievas kāzās 7. augustā, viesu namā "Kūpiņsala", kad vēlējāmies veikt kopbildi ar viesiem uz gājēju tilta. Kāzu vadītājs īpašniekiem pavaicāja: "Vai tiešām uz tā tilta drīkst kāpt?" uz ko viņi atbildēja: "Neesot nekādu problēmu. Tur iepriekš ir kāpuši 80 cilvēki," Jauns.lv skaidro Madars, kura kāzas viesu namā tika svinētas.
"Tad uz tiltiņa sāka nostāties viesi. Bet brīdī, kad visi pat vēl nebija paspējuši uz tā uzkāpt, tilts iebruka," norāda Madars. Viņš skaidro, ka haoss, kas sekoja pēc tam bija liels - tilts atradās aptuveni 2 metrus līdz ūdenim, turklāt viesu vidū atradās arī bērni.
"Notikušajā viens cilvēks cieta ļoti smagi - viņam bija divi ārējie lūzumi. Vēl viena sieviete salauza potīti. Bet viena ārvalstu pilsoņa bērns, kas, tiltam brūkot, tika parauts zem ūdens, tika uz pāris stundām hospitalizēts," notikušo atminas Madars.
Arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) apstiprina, ka 7.augustā tika saņemts izsaukums uz negadījumu Kokneses pagastā, kur NMPD mediķi sniedza palīdzību trīs cietušajiem, kuri tika nogādāti ārstniecības iestādē.
Madars norāda, ka notikums bija šokējošs, jo tas notika tieši viņa kāzu dienā. Un viņaprāt, amatpersonas notikušo risina kūtri, ņemot vērā to, cik liels apdraudējums tilts bija un cik bēdīgi viss varēja izvērsties. "Par laimi, lielākā daļa cilvēku tika cauri sveikā, un tas ir pats svarīgākais!" pauž vīrietis.
Valsts policija materiālus nodevusi Aizkraukles būvvaldei
Valsts policijas pārstāve Rūta Strautniece Jauns.lv norāda, ka "izsaukums par notikušo tika saņemts 7. augustā, neilgi pirms plkst.16.00". "Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Aizkraukles novadā, Kokneses pagastā kādā viesu namā, svinību laikā, kad viesi sastājušies uz viesu nama teritorijā esošā gājēju tiltiņa, kas ved pāri dīķim, tilts nav izturējis svaru un tilta konstrukcija sabrukusi. Nekavējoties uz notikuma vietu izbrauca gan Valsts policija, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests," skaidro amatpersona.
"Valsts policijā saistībā ar notikušo tika pieņemts lēmums atteikt uzsākt procesu. Materiāli par to, lai pārbaudītu vai tiltu būvējot ir ievēroti visi būvniecības noteikumi, tika nodoti Aizkraukles būvvaldei izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai."
Strautniece norāda, ka sākotnēji saistībā ar gūtajiem miesas bojājumiem neviena persona Valsts policijā nevērsās. Bet šī gada 15. augustā Valsts policijā tika saņemts iesniegums no cietušajām personām, saistībā ar augstāk minēto notikumu. "Šobrīd plašāk komentēt nevarēsim, iesniegums tiks izskatīts paredzētajā kārtībā un atbilde tiks sniegta iesniedzējam," norāda Valsts policijas pārstāve.
Tilts ticis pilnībā demontēts
Aizkraukles būvvalde Jauns.lv skaidro, ka "11. augustā saņēma no Valsts policijas iesniegumu par viesu namā "Kūpiņsala" iebrukušo tiltu". "Būvvaldes būvinspektors š.g. 12. augustā veica notikuma vietas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka iebrukušais tilts ir pilnībā demontēts."
Būvvalde izvērtējot lietas apstākļus norāda sekojošo: "Atbilstoši Būvniecības likuma 18.panta otrajai daļai: " Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvprojekta, akceptētas apliecinājuma kartes vai akceptēta paskaidrojuma raksta, bez būvatļaujas vai pirms tam, kad izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem."
Ņemot vērā to, ka būvinspektora apsekošanas laikā, patvaļīgi uzbūvētais tilts bijis pilnībā demontēts, Būvvaldei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 147.punktam nav pamata pieņemt lēmumu par iepriekšēja stāvokļa atjaunošanu.
Būvvalde norāda, ka pamatojoties uz būvinspektora sagatavoto atzinumu pieņems lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un administratīvā soda piemērošanu Nekustamā īpašuma īpašniekam.
Viesu nama īpašnieki ir saziņā ar cietušajiem
Viesu nama "Kūpiņsala" pārstāvji Jauns.lv apstiprina, ka "7. augustā kāzu viesu fotografēšanās laikā notika neparedzēts starpgadījums ar tiltiņu, kura rezultātā vairāki ciesi nonāca ūdenī. Viesu nama personāls nekavējoties reaģēja, izsaucot NMPD un policiju". "Notikušajā divi viesi guva kāju traumas un viņiem nekavējoties tika sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Pēc situācijas atrisināšanas svinības tika turpinātas," norāda "Kūpiņsalas" pārstāvji.
"Viesu nams pilnībā sadarbojas ar visām iesaistītajām institūcijām un uztur saziņu ar cietušajiem, lai sniegtu atbalstu. No jaunā pāra esam saņēmuši apliecinājumu, ka svinības kopumā bijušas lieliskas un viņiem nav pretenziju," norāda viesu nams.
Madars apstiprina, ka viņam bijusi saziņa ar viesu namu un tā pārstāvji viņiem par pasākumu piemērojuši nelielu atlaidi. Tāpat viņš norāda, ka viesu nams esot sazinājies ar cietušajiem un solījis nosegt izmaksas, bet "saziņa šķietami nav tik laba un cietušie cīnās ar advokātu palīdzību."