Kā līgot bez pārēšanās. Gastroenterologa ieteikumi
Gandrīz katrs no mums paralēli jautrām līgodziesmām, ugunskuram un alus, siera un šašlika baudīšanai šajos svētkos ir pieredzējis pārēšanos. Tā rada smagumu un nogurumu, vēdera uzpūšanos, kuņģa dedzināšanu un virkni citu problēmu. Tieši tad var saasināties arī esošie un, iespējams, pat vēl neapzinātie veselības traucējumi.
Klīnikas Goodlife vadītājs sertificēts un Latvijā praktizējošs gastroenterologs, endoskopists Dr. Sabrī Abdelmasī dalās ar ieteikumiem, kā saudzēt kuņģa un zarnu traktu svētku laikā.
Statistika liecina, ka, svētku brīvdienām beidzoties, 30–40 procenti Latvijas iedzīvotāju izjūt kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumus, kurus palīdzam jums risināt mēs, gastroenterologi.
Parūpējies par labsajūtu iepriekš!
Būtu nepieciešams laikus sagatavot organismu izēšanās triecienam. Viens no efektīvākajiem veidiem ir sabalansēt labās un sliktās baktērijas, kas veido kuņģa un zarnu mikrofloru. Mūsu uzdevums ir rūpēties par līdzsvaru. Tāds ir dzīves princips – nevis, ka mēs izdzenam slikto laukā, bet rūpējamies par labo, to kužinot un čubinot. Tikai tad iestājas harmonija.
To var panākt, ikdienā lietojot labās baktērijas saturošus ēdienus, piemēram, skābus kāpostus, salātus, jogurtu, kefīru, vai arī aptiekā iegādātu labo baktēriju kompleksu. Efektīvas labās baktērijas var palīdzēt novērst vēdera pūšanos un gāzu rašanos – divas visbiežāk sastopamās problēmas, kas rodas pārēšanās gadījumā. Sagatavot organismu mielastam un radīt harmoniju zarnu mikroflorā vajadzētu sākt vismaz nedēļu pirms svētkiem.
Es saviem klientiem iesaku izvēlēties vietējā zīmola LYL love your life® labo baktēriju izlasi LYLBIOTIC. Tieši šo produktu atzīst arī Gremošanas Slimību biedrība, un es kolēģu viedokli atbalstu. LYLBIOTIC labo baktēriju kompleksā tikai vienā kapsulā ir iekļauts milzīgs baktēriju skaits – 34 miljardi. Liela ir arī baktēriju daudzveidība – deviņas sugas, kas ir identiskas baktērijām, kuras mīt cilvēka organismā.
Saprotiet, lielākā daļa vēdera problēmu nozīmē to, ka cilvēka mikrofloras sastāvs ir disbalansā un tajā vairāk ir baktērijas, kas izraisa, piemēram, gāzes. Neskaitāmi daudzos zinātniskos pētījumos ir pierādīts, ka LYLBIOTIC sastāvā esošās bifidobaktērijas, laktobaktērijas un Saccharomyces boulardii veicina labvēlīgo baktēriju veidošanos zarnās, uzlabo gremošanu, kā arī ir ieteicamas, lai nodrošinātu normālu vielmaiņu, novērstu aizcietējumu rašanos vai tieši pretēji ir efektīvas pret caureju.
Turklāt Bifidobacterium longum, kas ir arī LYLBIOTIC sastāvā, dod citokīnus, kas strādā pret nevēlamām baktērijām, nogalinot tās. Ja saprotam, kā notiek šī mikrofloras saruna, mēs tiešām spējam ietekmēt dažādās nepatīkamās sajūtas vēderā, papildinot ikdienas un svētku uzturu ar nepieciešamajām labajām baktērijām. Tas ir fantastiski, jo šīs baktērijas ir daļa no cilvēka organisma, tās nav ķīmiskas vielas. Ir iespēja vienkārši bagātināt kuņģa un zarnu mikrofloru ar tām baktēriju sugām, kurām vajadzētu būt vairāk nekā citām.
Arī svētkos ēd pareizi!
Lai nepārēstos, ir jāēd lēni. Tas būs viegli izdarāms, ja pēc katra kumosa noliksi dakšiņu atpakaļ uz galda. Noteikti ir jātaisa pārtraukumi. Svētku vakarā to lieliski var realizēt, dodoties lasīt jāņuzāles un pīt vainagus, dejojot un piedaloties aktivitātēs.
Ēdiens ir rūpīgi jāsakošļā! Atkarībā no maltītes 10–40 košļāšanas reižu būs gana, lai kuņģis un smadzenes saņemtu pareizos signālus un pārēšanās drauds mazinātos.
Atceries par miegu pēc jāņošanas
Nākamā nakts pēc kārtīgi nosvinētiem svētkiem var sagādāt problēmas ar aizmigšanu, jo spiedošā sajūta kuņģī sūta signālu smadzenēm un gulēšana ir praktiski neiespējama. Ir pierādīts, ka zarnu mikroflora un smadzenes ir cieši saistītas, un ir saikne starp miegu un gremošanas traktā mītošo baktēriju skaitu un daudzveidību. Pēc ēšanas vajadzētu būt vismaz divu stundu pauzei līdz gulētiešanai, un šajā laikā papildus uzņemtas labās baktērijas var pozitīvi ietekmēt gulēšanas ritmu.
Ja jūsu izvēle krīt par labu aptiekās nopērkamajām labajām baktērijām, iesaku pirms to iegādes ievērot šos pamatprincipus:
- izvēloties efektīvas labās baktērijas, jāpievērš uzmanība baktēriju skaitam un sugu daudzveidībai – skaitam jābūt miljardos, un jo plašāks sugu skaits, jo tās vērtīgākas, viens baktēriju veids nevar izpildīt pārējo funkcijas. Baktērijām atšķiras piestiprināšanās vieta zarnās. Vienas ir aktīvākas tievajā zarnā, citas vislabāk darbojas resnajā zarnā. Vēl kādām patīk veidot kolonijas zarnu gļotādā vai uz zarnās nokļuvušās barības;
- svarīgi skatīties, lai būtu pievienotas prebiotikas, jo tās dod iespēju baktērijām iedzīvoties un augt zarnu traktā, piemēram, LYLBIOTIC sastāvs ir bagātināts ar prebiotiku inulīnu;
- jāņem vērā, kāds ir labo baktēriju kapsulas apvalks, jo ne visas labās baktērijas kapsulās ir aizsargātas no agresīvās kuņģa pH vides un tādējādi nevar nokļūt zarnās – īstajā vietā, kur tām ir jāaktivizējas;
- jāpievērš uzmanība tam, kāds ir derīguma termiņš un kādi ir uzglabāšanas nosacījumi – vai produkts ir jāglabā ledusskapī, vai arī tas ir ražots pēc jaunākajām tehnoloģijām tā, lai varētu nēsāt līdzi somā. Piemēram, manis minētā LYLBIOTIC inovatīvais kapsulas apvalks ne tikai pasargā labās baktērijas no kuņģa skābes, bet arī nodrošina iespēju šo produktu neglabāt ledusskapī, – LYLBIOTIC var atrasties istabas temperatūrā līdz 25 0C grādiem, to ir ērti paņemt līdzi, dodoties līgot;
- un, protams, ērtības labad ir svarīgi noskaidrot, kāda ir ražotāja noteiktā dienas deva. LYLBIOTIC tā ir tikai 1 kapsula dienā.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Materiāls paredzēts veselības aprūpes nozares speciālistiem.