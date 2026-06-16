Vecākiem lūdz apmaksāt banketu skolotājiem: ģimnāzijas direktors to sauc par ētikas jautājumu
Vai vecākiem būtu jāapmaksā skolotāju bankets izlaidumā? Šis jautājums izraisījis diskusijas pēc sūdzības par vairāku simtu eiro vākšanu šādam mērķim.
Tuvojoties izlaidumu sezonai, viena no visvairāk apspriestajām tēmām joprojām ir naudas vākšana dāvanām un cienastam skolotājiem vai pat pedagogu banketu rīkošanai par absolventu vecāku līdzekļiem.
TV24 raidījumā "Uz līnijas" Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis norādīja, ka šāda prakse ir ļoti jutīgs ētikas jautājums un pašai skolai nevajadzētu būt šādu naudas vākšanas iniciatorei.
Diskusiju izraisīja kādas skatītājas jautājums. Viņa pastāstīja, ka vienā no skolām vecākiem lūgts samaksāt vairākus simtus eiro skolotāju banketa rīkošanai.
"Tas ir ētikas jautājums. Mēs tā nedarām," uzsvēra Priekulis.
Pēc direktora teiktā, ģimnāzijā darbojas skolas atbalsta biedrība, kurai vecāki var veikt brīvprātīgus ziedojumus. Taču paši skolotāji nevēršas pie vecākiem ar lūgumu finansēt svētkus vai citus svinīgus pasākumus pedagogiem.
"Zinu, ka pirms aptuveni trim vai četriem gadiem pieņēmām lēmumu atteikties no šādas prakses tieši ētisku apsvērumu dēļ. Skolotājam nevajadzētu būt tam, kurš rosina šādu jautājumu," viņš norādīja.
Vienlaikus direktors atzina, ka dažkārt iniciatīva var nākt no pašiem vecākiem. Ja vecāku pārstāvji ierosina sarūpēt nelielu cienastu pedagogiem, skolas administrācija iesaka vispirms noskaidrot pārējo vecāku viedokli.
Pēc viņa domām, pieņemams risinājums varētu būt simbolisks cienasts. "Nopirkt pie kafijas gardu kliņģeri — tas ir minimums," sacīja direktors.
Viņš arī atgādināja, ka izlaiduma diena skolotājiem nereti ir ļoti saspringta. Lielās skolās bieži vien vienā dienā notiek vairākas izlaiduma ceremonijas pēc kārtas.
"Mums nereti vienā dienā ir trīs izlaidumi. Starplaikos skolotājs izdzer kafiju, apēd sviestmaizi vai pīrādziņu," stāstīja Priekulis.