Ventspils aicina uz Jūras svētkiem “Zemūdens ziedu deja”
11. jūlijā Ventspilī ar daudzveidīgu un krāšņu programmu norisināsies Jūras svētki “Zemūdens ziedu deja”, pulcējot iedzīvotājus un pilsētas viesus uz vienu no vasaras gaidītākajiem notikumiem pie Baltijas jūras.
Jūras svētki ir viena no nozīmīgākajām un iemīļotākajām Ventspils piejūras tradīcijām. Arī šogad svētku programma piedāvās koncertus, sportiskas aktivitātes, ģimenēm draudzīgas izklaides, mākslas notikumus un citus jūras tematikai veltītus pasākumus.
Svētku noskaņa Ventspilī ienāks jau 10. jūlijā, kad apmeklētājus priecēs svētku tirgus, aktivitātes ģimenēm un “Gunta Skrastiņa dziesmu un ziņģu festivāls”.
Galvenie svētku notikumi gaidāmi 11. jūlijā, kad Ostas ielas promenādes jaunajā daļā tiks sagaidīts Jūras valdnieks Neptūns. Dienas garumā uz skatuves uzstāsies Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga”, šova “X faktors” uzvarētājs Jurģis Namejs Zvejnieks un leģendārā grupa “Lādezers”. Improvizētā “Zvejnieku sētā” būs iespēja piedzīvot autentisku zvejnieku dzīves pieredzi, piedaloties tīklu lāpīšanā, zivju kūpināšanā, kopīgas zivju zupas vārīšanā, ķilavu meistarklasē, dančos un rotaļās. Izaicinājumā “Zvejnieka dēls” dažādos pārbaudījumos tiks noskaidroti spēcīgākie un veiklākie dalībnieki. Svētku programmā iesaistīsies arī Ventspils Jauniešu māja ar izzinošām spēlēm un Atbalsta centrs “Cimdiņš” ar radošo darbu izstādi un labdarības tirdziņu.
Vakara programmas kulminācijā paredzēts Latvijā populārās grupas “Sudden Lights” koncerts. Pēc tā visi ballēties gribētāji aicināti naktsklubā “Silrak”, kur līdz pat rīta gaismai par muzikālo atmosfēru rūpēsies dīdžeji un reperis Prusax.
Savukārt mazākajiem svētku apmeklētājiem Jūras svētku aktivitātes turpināsies arī 12. jūlijā gan Piejūras brīvdabas muzejā, gan arī Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā “Fantāzija”. Ar pilnu svētku programmu var iepazīties šeit.