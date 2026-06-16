Nūdeļu gudrības, plus izcila vistas voka recepte
Nūdeles vismaz reizi nedēļā gatavo katrs trešais Latvijas iedzīvotājs. Ko darīt un ko nedarīt, lai nūdeles garšotu izcili, stāsta Rimi Gardēdis Mārtiņš Sirmais.
“Nūdeļu labākā īpašība ir tā, ka cilvēka organismā šis produkts ātri pārstrādājas. Ēdot nūdeles, sanāk apēst diezgan daudz gaisa, un tas ātri atkal pagaist, tādēļ pēc šiem ēdieniem nav smaguma sajūtas vēderā. Turklāt nūdeles ir ātri un vienkārši pagatavojamas. Pats galvenais noteikums ir tās nepārvārīt, kas diemžēl ir bieži sastopama kļūda,” stāsta Mārtiņš Sirmais.
Iecienītākās Latvijā ir olu-kviešu nūdeles. Tās ir ideālas zupām, perfekti sader ar vokpannas ēdieniem un tumīgām, biezām, garšīgām mērcēm. Savukārt vismazāk zināmās ir soba jeb griķu nūdeles. Mārtiņš Sirmais iesaka – garšīgākās tās ir aukstas dažādos salātos.
Gatavojot rīsu nūdeles, ir sevišķi viegli tās pārvārīt, tāpēc šefpavārs iesaka citu gatavošanas metodi: “Es ņemu tējkannu, uzvāru ūdeni un karstu leju virsū nūdelēm. Pēc divām minūtēm tās ir gatavas.” Rīsu nūdeles ir lieliskas vokpannas ēdienos, dzidrās zupās un Āzijas virtuvei raksturīgajos pavasara rullīšos.
Paša Mārtiņa iecienītākās ir nūdeles udon – tās ir resnākas, biezākas, izcili piemērotas zupai, gatavošanai vokpannā un olu nūdeļu aizstāšanai, ja tās apnikušas vai nav pieejamas.
Vistas voks
Gatavošanas laiks: 30 minūtes
2 porcijām nepieciešams:
1 vistas fileja
250 g olu nūdeļu
1 paprika
3 zaļo zirņu pākstis
100 g saldskābās vokmērces
25 g pupiņu asnu
1/2 violetā sīpola
15 g loku
Pagatavošana
1. Vokpannā uzkarsē eļļu. Liec cepties sīkās strēmelēs sagrieztu vistas fileju Kad tā apcepusies, pievieno papriku, zirņu pākstis un vokmērci un, intensīvi maisot, cep vēl vienu minūti.
2. Novāri olu nūdeles un liec vokpannā.
3. Pievieno apceptajai vistai un dārzeņiem pupiņu asnus, sagrieztus lokus un violeto sīpolu. Visu kārtīgi samaisi un pasniedz.