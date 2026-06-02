Latvijas Onkoloģijas centra pacientiem svarīgas izmaiņas: jūnijā mainīsies trīs nodaļu atrašanās vietas
Gatavojoties Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" (LOC) pārbūvei, jūnijā uz atjaunotām stacionāra "Gaiļezers" telpām pārcelsies pēdējās trīs LOC nodaļas, pabeidzot pārcelšanās procesu, informēja slimnīcā.
Šodien uz "Gaiļezera" B korpusa 11. stāvu tiek pārvietoti Staru terapijas nodaļas pacienti. Slimnīcā norāda, ka pārcelšanās laikā pacientiem turpinās nodrošināt konsultācijas, izmeklējumus, ķīmijterapiju, staru terapiju un ārstēšanu stacionārā.
Staru terapijas nodaļas pārcelšanās process notiek līdz 6. jūnijam. Pacientu tuviniekiem nodaļa jaunajās telpās apmeklējumiem un sūtījumu nodošanai būs pieejama šodien pēc plkst. 17. Nodaļas tālrunis pacientu tuviniekiem ir 67042124.
Savukārt no 8. jūnija līdz 14. jūnijam paredzēta Solīdo audzēju un medikamentozās terapijas klīnikas 1.stacionārās nodaļas pārcelšanās no LOC 9. stāva uz "Gaiļezera" A korpusa 11. stāvu. Pacientu pārvešana plānota 9. jūnijā, bet apmeklējumi un sūtījumu nodošana jaunajās telpās būs iespējama 9. jūnijā pēc plkst. 17. Pacientu tuvinieki ar nodaļu var sazināties pa tālruni 67042132 darba dienās no plkst. 8 līdz 15, bet pārējā laikā - pa tālruni 67040950.
Savukārt no 15. jūnija līdz 21. jūnijam plānota Hematoloģijas nodaļas pārcelšanās no LOC 9. stāva uz "Gaiļezera" A korpusa 10. stāvu. Pacientu pārvešana paredzēta 16. jūnijā, bet apmeklējumi un sūtījumu nodošana jaunajās telpās būs iespējama 16. jūnijā pēc plkst. 17.
Slimnīcā norāda, ka par precīzu katras nodaļas pārcelšanās laiku un norisi pacienti tiks informēti individuāli. Aktuālā informācija par LOC pārbūvi, nodaļu pārcelšanās grafikiem un atrašanās vietām tiek publicēta slimnīcas mājaslapā, sociālajos medijos, kā arī LOC un "Gaiļezera" informācijas stendos un klientu apkalpošanas centros.
Pacientu un viņu tuvinieku ērtībām izveidots arī nodaļu pārcelšanās pagaidu informatīvais diennakts tālrunis 60009985.
Saistībā ar pārbūvi vairāku nodaļu pārcelšanās process Austrumu slimnīcā notiek jau kopš janvāra. Pārcelšanās laikā iesaistīti Nacionālie bruņotie spēki un Zemessardze, lai pārvietotu gultas, tehnoloģijas un pārējās iekārtas.
Slimnīcā uzsver, ka nodaļu pārcelšanās un LOC rekonstrukcijas laikā pacientu ārstēšana un aprūpe turpināsies bez pārtrauktības. Pacientiem arī turpmāk nodrošinās konsultācijas, izmeklējumus, ķīmijterapiju, staru terapiju un ārstēšanu stacionārā.
Onkoloģijas centra ēka ekspluatācijā nodota 1984. gadā. Slimnīca norādījusi, ka ēka vairs neatbilst mūsdienu ārstēšanas, drošības, pacientu plūsmu organizācijas, inženiertehnisko sistēmu un Eiropas onkoloģijas aprūpes prasībām. Centra pakāpeniskā pārbūve aptvers visu LOC ēku - 10 stāvus vairāk