"Golden Knights" pēc otrā titula, "Hurricanes" - pirmā 20 gadu laikā. Sāksies cīņā par Stenlija kausu
Naktī uz trešdienu, 3. jūniju, Ziemeļkarolīnas pilsētā Roli sāksies šī gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa finālsērija, kurā tiksies Karolīnas "Hurricanes" un Vegasas "Golden Knights".
Visu spēļu sākumi paredzēti plkst. 3:00 naktī pēc Latvijas laika. NHL spēles vērojamas "Go3" platformas "Extra Sports" sadaļā.
Sērija norisināsies līdz vienas komandas četrām uzvarām. Nākamās spēles pēc Latvijas laika paredzētas 5. jūnijā Roli, 7. un 10. jūnijā Lasvegasā un, ja nepieciešams, arī 12. jūnijā Roli, 15. jūnijā Lasvegasā un 18. jūnijā Roli.
"Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja (toreiz sastāvā atradās Teodors Bļugers), bet "Hurricanes" trofeju izcīnīja 2006. gadā. Abu komandu hokejisti ir šīs sezonas Stenlija kausa izcīņas rezultatīvākie spēlētāji. Lasvegasieši Brets Houdens un Pāvels Dorofejevs guvuši pa desmit vārtiem katrs, bet pretinieku spēlētājam Loganam Stankovenam ir deviņi precīzi metieni.
"Golden Knights" galvenais treneris Džons Tortorella savu līdz šim pēdējo titulu izcīnīja pirms 22 gadiem, kad par čempioni viņa vadībā kļuva Tampabejas "Lightning". "Hurricanes" stūrmanis Rods Brindamūrs, būdams Ziemeļkarolīnas komandas kapteinis, pirms 20 gadiem ar vienību aizcīnījās līdz finālam, un komanda pēc trofejas izcīnīšanas nav spējusi iekļūt titulsērijā.
No šo komandu spēlētājiem 12 iepriekš jau izcīnījuši Stenlija kausu, 11 no tiem 2023. gadā ar "Golden Knights", tajā skaitā šī brīža "Hurricanes" spēlētājs Viljams Karjē. "Hurricanes" kapteinis Džordans Stāls 2009. gadā trofeju ieguva, pārstāvot Pitsburgas "Penguins". Trīs hokejistiem sezonu iespējams noslēgt ar olimpisko zelta medaļu un Stenlija kausu, un tie ir ASV izlases hokejisti Džeks Aikels, Noā Hanifins (abi - "Golden Knights") un Džeikobs Slevins ("Hurricanes").
Šī ir otra spraigākā Stenlija kausa izcīņa vēsturē, ņemot vērā to, cik cieši noslēdzas spēles. 87% no šī gada 76 Stenlija kausa spēlēm noslēgušās ar vienu vārtu pārsvaru vai divu - ja ripa tiek mesta tukšos vārtos.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.