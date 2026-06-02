Ko darīt brīvdienās ar bērniem Jelgavā un Jelgavas novadā? Izveidots īpašs vasaras ceļvedi
Lai ģimenēm ar bērniem palīdzētu saplānot aizraujošu un daudzveidīgu vasaras atpūtu, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) sagatavojis īpašu vasaras ceļvedi atpūtai Jelgavā un Jelgavas novadā. Tajā apkopotas idejas un ieteikumi, ko apskatīt, piedzīvot un izzināt kopā ar dažāda vecuma bērniem.
Jaunais vasaras piedāvājums izveidots, domājot par aktīvu, izglītojošu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu ģimenes lokā. Ceļvedī apkopota informācija par apskates vietām, dabas objektiem, aktīvās atpūtas iespējām, kā arī ģimenēm piemērotām naktsmītnēm un ēdināšanas vietām.
Ceļvedis sadalīts piecās tematiskajās sadaļās. Sadaļā “Izzināt un iepazīt!” apkopoti muzeji, ekspozīcijas, kas piemērotas ģimenēm ar bērniem. “Pavadi laiku ar dzīvniekiem” piedāvā informāciju par mini zoo, zirgaudzētavām un apskates saimniecībām. Savukārt sadaļā “Piedzīvo dabā” iekļautas idejas pastaigām, velo braucieniem, izbraucieniem ar kuģīšiem un laivošanas iespējām. Mazākajiem apmeklētājiem un aktīvās atpūtas cienītājiem noderēs sadaļa “Rotaļājies un sporto”, kur apkopoti lielākie Jelgavas bērnu rotaļu laukumi, aktīvās atpūtas vietas un aktivitātes uz ūdens.
Papildus tam ceļvedī atlasītas arī ģimenēm draudzīgas naktsmītnes un ēdināšanas vietas, lai atpūta Jelgavā un Jelgavas novadā būtu ērta un patīkama visas viesošanās garumā.
Vasaras atpūtas piedāvājumu, aktuālos pasākumus, izstādes un citu tūrisma informāciju iespējams atrast Visit Jelgava mājaslapā, kā arī sociālo tīklu kontos.