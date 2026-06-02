Viena sirēna klusēja: kā Latvijā noritēja trauksmes sistēmas pārbaude
Otrdien veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna, savukārt šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Otrdien visā Latvijā veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas - trauksmes sirēnu iedarbināšanas un šūnu apraides paziņojuma izsūtīšanas - pārbaude.
Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tika izvērtēta sirēnu tehniskā gatavība, darbības kvalitāte un to dzirdamība. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja 159 sirēnas, bet viena nestrādāja. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas.
Rīgā un Rīgas reģionā pārbaudītas 55 sirēnas un no tām bez traucējumiem nostrādājas 54 sirēnas. Kurzemē pārbaudītas 28 no 29 izvietotajām trauksmes sirēnām. Bez traucējumiem nostrādāja 27 trauksmes sirēnas, bet viena nostrādāja ar traucējumiem. Sabilē izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.
Zemgalē pārbaudītas 22 no 23 izvietotajām trauksmes sirēnām. No tām bez traucējumiem nostrādāja 22. Vienas Tukumā izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta. Latgalē pārbaudītas visas 29 izvietotās trauksmes sirēnas, no tām visas nostrādāja bez traucējumiem.
Vidzemē pārbaudītas 26 no 28 izvietotajām trauksmes sirēnām. No tām visas nostrādāja bez traucējumiem. Divu trauksmes sirēnu darbība netika pārbaudīta, jo to izvietojums tiek mainīts. Viena ir izvietota Salacgrīvā, bet otra - Madonā.
Otro reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tika nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šāda paziņojuma izsūtīšana ļāva pārbaudīt, vai Latvijā ieviestā šūnu apraides sistēma darbojas bez tehniskiem traucējumiem.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs norādījis, ka šūnu apraides paziņojuma saņemšana nav atkarīga tikai no sistēmas un mobilo sakaru operatoru infrastruktūras darbības, bet liela loma ir viedtālruņu operētājsistēmas izstrādātājiem un viedtālruņu ražotājiem, kas izvirzītās prasības par šūnu apraides paziņojuma atspoguļošanu viedtālruņos ievieš dzīvē, piemēram, pēc noklusējuma ieslēdzot noteiktu šūnu apraides paziņojumu saņemšanu.
Savukārt iedzīvotājiem būtiski veikt viedtālruņu programmatūru atjauninājumu, kad tas tiek prasīts, jo tādējādi tiek aktivizēta šūnu apraides paziņojumu saņemšana un sistēmas jaunākās izmaiņas.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns norādījis, ka šādu nacionāla mēroga testu galvenais uzdevums ir praksē pārbaudīt visus sistēmas posmus un identificēt vietas, kur nepieciešami uzlabojumi. No Iekšlietu ministrijas Informācijas centra puses signāla izsūtīšana noritēja sekmīgi. Patlaban centrs ciešā sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem veicot detalizētu datu analīzi.
Šūnu apraide ir šobrīd mūsdienīgākais un operatīvākais Latvijā pieejamais apziņošanas rīks, kas ļauj īsā laikā uz apdraudētajā teritorijā esošo iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīt paziņojumu par prognozējamu vai esošu apdraudējumu un nepieciešamo rīcību.
Atgādinām, ka VUGD reizi pusgadā veic agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību.
Trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas uzdevums ir brīdināt iedzīvotājus dabas vai tehnogēnās katastrofas vai tās draudu gadījumā. Valstī šobrīd ir izvietotas 164 trauksmes sirēnas, līdz ar to tās nav dzirdamas visā valsts teritorijā.
Būtiski, ka ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi vai apziņošanas, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem un operatīvo dienestu transportlīdzekļu skaņas sistēmu, apstaigājot mājokļus, norādījis VUGD.