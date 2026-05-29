Skriešana ar tukšām rezervēm. Simptoms, ko sievietes bieži ignorē
Ir sievietes, kuras skrien maratonus. Un ir sievietes, kuras skrien, lai bez vainas sajūtas kādreiz varētu apēst arī burgeru un frī. Es esmu no otrajām. Man skriešana nekad nav bijis stāsts par rezultātiem vai kilometriem, bet par vienošanos ar sevi – kustēties, lai justos labi. Ilgus gadus man tas nāca viegli, gandrīz pašsaprotami. Līdz brīdim, kad šajā pavasarī skriešanai vairs nevarēju saņemties. Vienkārši nebija spēka. Pat no rīta, tikko pamodies, ķermenis teica: “Nē!”
Sociālajos tīklos biju pamanījusi gan pieredzes stāstus, gan speciālistu komentārus par to, ka nogurums bieži vien neliecina par pārslodzi, bet gan par zemu dzelzs un feritīna līmeni. Tas lika aizdomāties. Tāpēc nolēmu aiziet uz laboratoriju un nodot asins analīzes. Rezultāti bija skaidri un nepārprotami, galvenie dzelzs līmeņa marķieri, piemēram, feritīns, bija krietni zem normas.
Un man pēkšņi viss salikās pa plauktiņiem – tas nav slinkums, kas man neļauj skriet, tas nav motivācijas trūkums. Tas ir mans ķermenis, kuram vienkārši trūkst resursu.
Meklējot internetā informāciju par dzelzs nozīmi skrējējiem, uzgāju “Youtube” lekciju “Running on Empty: The Hidden Challenge of Iron Deficiency in Sports” (“Skriešana ar tukšām rezervēm: neredzamais dzelzs deficīts sportā”), ko vada Dr. Claire Amour Barrett. Viņa stāsta par to, cik bieži dzelzs deficīts sportistiem, īpaši skrējējiem, riteņbraucējiem, triatlonistiem un... sievietēm, paliek nepamanīts, bet būtiski ietekmē gan pašsajūtu, gan rezultātus. Lekcijā izskan doma, kas man ļoti trāpīgi saslēdzās ar pieredzi – sportists var justies izdedzis, noguris un zaudēt formu nevis sliktu treniņu dēļ, bet tāpēc, ka organismam vienkārši trūkst dzelzs.
Dzelzs organismā pilda būtisku funkciju – tā ir nepieciešama skābekļa transportēšanai, palīdzot nogādāt to muskuļiem un audiem, uzturot enerģijas līmeni un atbalstot fizisko slodzi. Ja dzelzs pietrūkst, krītas izturība, samazinās enerģija un pasliktinās atjaunošanās spējas. Tipiskākie simptomi ir neizskaidrojams nogurums, smagas kājas, elpas trūkums ierastā slodzē, sliktāki rezultāti, koncentrēšanās grūtības. Un tad kļūst skaidrs: ja organismā trūkst dzelzs, skriešana nevis palīdz, bet var iztukšot vēl vairāk.1
Pameklēju arī, kas īsti ir feritīns un kāpēc tas ir tik svarīgs. Izrādās, tas ir proteīns, kas uzkrāj dzelzi un atspoguļo organisma rezerves. Ja šo rezervju ir par maz, ķermenis sāk taupīt, un viena no pirmajām lietām, ko tas atslēdz, bieži ir vēlme kustēties, izturība un vēlme sportot. Tas arī izskaidro sajūtu, ka it kā viss ir kārtībā, bet spēka nav. Tāpēc sportistiem un aktīva dzīvesveida piekritējiem ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību uzturam – iekļaut vairāk dzelzs saturošu produktu un laikus domāt par rezervju atjaunošanu, lai neiedzīvotos deficītā.2
Dzelzs deficīta anēmija ir viena no izplatītākajām uztura problēmām pasaulē. Saskaņā ar PVO datiem aptuveni 30% sieviešu vecumā no 15 līdz 49 gadiem cieš no dzelzs deficīta anēmijas. Turklāt sievietēm biežāk nekā vīriešiem ar uzturu neizdodas uzņemt pietiekamu dzelzs daudzumu, papildu risks rodas arī menstruāciju dēļ, kad dzelzs regulāri tiek zaudēta.
Pētījumi rāda, ka arī fiziskā slodze pati par sevi ietekmē dzelzs līmeni organismā, īpaši izturības sporta veidos. Tas nozīmē, ka aktīvam dzīvesveidam nepietiek tikai ar treniņiem vien, tikpat būtiska ir arī uztura izvēle. Tāpēc sporta uzturā viens no pamatelementiem ir dzelzi saturošu produktu iekļaušana ikdienā. Taču, zinot, ka dzelzs ir viens no visgrūtāk uzņemamajiem minerāliem, nereti ir vērts apsvērt arī papildu uzņemšanu, īpaši situācijās, kad organisms jau signalizē par izsīkumu.3
Man viss kļuva skaidrs – ja organismam trūkst dzelzs, ar gribasspēku vien nepietiek. Lai atgrieztos pie skriešanas, vispirms jāatjauno resursi. Bet kā? Kuru no aptieku plauktos pieejamiem dzelzs produktiem izvēlēties? Atbildi uz šo jautājumu, kā jau mūsdienās bieži gadās, atradu sociālajos tīklos. Izrādās, šajā jomā ir parādījusies inovācija – unikāls dzelzs sprejs LYL F26 SPRAY® iron boost no LYL love your life®, kas ir Latvijā pirmais un vienīgais šāda veida dzelzs sprejs ar klīniski pierādītu efektivitāti. Viegli lietojams, efektīvi uzsūcas organismā, nekairina kuņģi.
Atklāti sakot, apraksts izklausījās pārāk labs, lai būtu patiesība. Tāpēc nolēmu piezvanīt savai draudzenei gastroenteroloģei un pajautāt viņas viedokli. Viņa ne tikai zināja par šo produktu, bet arī atzina, ka iesaka to saviem pacientiem. Galvenais iemesls – dzelzs šeit ir mikronizēta un mikrokapsulēta, kas nozīmē labāku uzsūkšanos, saudzīgāku ietekmi uz kuņģa un zarnu traktu un retākas blaknes. Viņa arī norādīja uz pētījumiem, kas liecina, ka šis produkts var palīdzēt būtiski paaugstināt feritīna līmeni, vidēji pat par aptuveni 80%.4
Ieguvusi atbildes uz visiem sev svarīgajiem jautājumiem un pārliecinājusies par savu izvēli, devos uz aptieku un iegādājos LYL F26 SPRAY® iron boost. Pamēģināju – četri pūtieni, un biju patiesi pārsteigta, cik tas ir gards. Tas nemaz nelīdzinās tiem dzelzs uztura bagātinātājiem, kādus biju lietojusi agrāk, – nekādas metāliskas pēcgaršas, tikai patīkams, viegls svaigums. Garša un smarža ir patiešām nevainojama, turklāt nav nepieciešams uzdzert ūdeni. Un vēl viens būtisks pluss – tas ir saudzīgs pret zobiem, jo tos nekrāso. Tajā brīdī sapratu: šo es tiešām varētu lietot regulāri.
Ir pagājušas 30 dienas. Es turpināšu lietot LYL F26 SPRAY® vēl divus mēnešus, to man ieteica mana gastroenteroloģe, lai būtu redzams rezultāts, un tad iešu nodot atkārtotas analīzes. Tomēr subjektīvā sajūta jau ir ļoti skaidra: mana enerģija ir atgriezusies. Es atkal skrienu ar vieglumu un prieku, jūtos labi savā ķermenī un reizēm bez pārmetumiem atļaujos arī gardu burgeru un frī.
Ja arī tu jūties hroniski nogurusi, treniņi kļuvuši smagāki nekā agrāk, ir pazudusi izturība un motivācija, iespējams, iemesls ir dzelzs deficīts. Lai to noskaidrotu, pietiek ar vienu soli – asins analīzēm. Un pārmaiņas bieži sākas ar pavisam vienkāršu ieradumu – četriem pūtieniem LYL F26 SPRAY® iron boost dienā.
Lai katrs solis – gan skrējienā, gan ikdienā – nes vieglumu un prieku!
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
