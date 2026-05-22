Kāju nagu sēnīte - vai to var izārstēt?
Kāju nagu sēnīte ir lipīga un nejauka slimība, tāpēc to nedrīkst atstāt bez ievērības. Lai to izārstētu, jāapbruņojas ar pacietību, jo nepieciešams vismaz gads, lai no sēnītes atvadītos pavisam.
Konsultē Veselības centra 4 Dermatoloģijas klīnikas dermatologs Aleksejs Zavorins.
Kāpēc mani nagi patīk sēnītei?
Dažādi mikroorganismi ir ne tikai mums visapkārt, bet arī uz ādas un nagiem. Daļa no tiem ir patoloģiski un var izraisīt dažādas saslimšanas, tostarp kāju nagu sēnīti. Tomēr tā neattīstās visiem, kas saskaras ar slimības izraisītājiem; nepieciešami labvēlīgi apstākļi, lai sēnīte nagā ieaugtu. Piemēram, ja ir traucēta imūnsistēma vai asinsrite, no kā biežāk cieš gados vecāki cilvēki, tad ir lielāka varbūtība saslimt ar kāju nagu sēnīti, turklāt nereti tā uzreiz skar vairākus nagus. Jaunākiem cilvēkiem ar labu asinsriti un imunitāti slimība visbiežāk sākas vienā nagā; parasti tas notiek pēc traumas. Nagu atsitot, plātnīte atdalās no naga gultnes, un izveidojas silta un mitra kabata, kurā iemitinās sēnīte. To var iegūt publiskās vietās ar mitru un siltu vidi, piemēram, pirtīs un baseinos, arī no svešiem apaviem, kuru nēsātājam ir šī slimība.
Ja nags kļuvis biezāks, drūp, tam ir bālgandzeltenīgas rievas, iespējams, tā ir sēnīte. Mēdz būt situācijas, kad āda ap nagu kļūst bāla un mitra, vai tieši pretēji – sausa, zvīņojas un niez. Tas nozīmē, ka nagu sēnīte izplatījusies uz apkārt esošo ādu.
Slimība parasti attīstās lēni, vairāku gadu vai pat gadu desmitu laikā, bet ir situācijas, kad sēnīte izplatās dažās nedēļās.
Kura diagnostikas metode labāka?
Ne visas nagu izmaiņas liecina par sēnīti – arī citas slimības, piemēram, psoriāze, var mainīt nagu izskatu. Konsultācijas laikā apskatot nagus, dermatologs diezgan droši var noteikt, vai tā ir sēnīte, tomēr ieteicams veikt izmeklējumus. Tiem nepieciešams nokniebts naga gabaliņš. Pieejamas vairākas diagnostikas metodes.
* Mikroskopēšana – ar speciālu vielu izšķīdina naga gabalu un zem mikroskopa izpēta, vai tajā ir sēnīte. Šī ir ātra metode, atbildi var saņemt dažu dienu laikā.
* Uzsējums ir precīzāka metode, kas ļauj noteikt sēnītes veidu. Tas var ietekmēt medikamentu izvēli, jo pret dažādām sēnītēm efektīvāki ir atšķirīgi medikamenti. Uzsējuma atbilde jāgaida ilgi – vismaz četras nedēļas.
* Polimerāzes ķēdes reakcija – nokniebtajā nagā meklē sēnītes DNS fragmentus. Šī metode ļauj noteikt sēnītes veidu pat tad, ja atrod pavisam nelielu tās daļu, bet diemžēl ar polimerāzes ķēdes reakciju nav iespējams konstatēt visus sēnīšu veidus. Metode ir ātra, atbildi var saņemt diennakts laikā.
Pirms doties pie dermatologa, svarīgi vismaz divas nedēļas nelietot aptiekā nopērkamos bezrecepšu pretsēnīšu līdzekļus, jo tie mazina iespēju laboratoriski atklāt saslimšanu.
Kad nags atkal būs skaists?
Cilvēki bieži vien nevēršas pie ārsta laikus, bet tikai tad, kad slimība jau skārusi vairākus vai visus nagus. Nereti tas notiek aizspriedumu dēļ, ka nagu sēnītes ārstēšana nav efektīva un ka iekšķīgi lietojami līdzekļi ir potenciāli kaitīgi veselībai, piemēram, aknām. Tomēr ārstēšana ir efektīva, ja to dara pareizi. Sēnīte jāārstē vairāk nekā gadu, jo kopš ārstēšanas sākuma jāizaug jauniem, veseliem kāju nagiem. Veseliem nagiem plātnīte aug 1 mm mēnesī, visa naga plātnīte ir aptuveni 1–1,5 cm liela.
Ja slimība nav ielaista, proti, ja sēnīte daļēji skārusi vienu nagu, tad var izmantot lokāli lietojamus bezrecepšu līdzekļus, piemēram, speciālas nagu lakas. Bet zāles jālieto regulāri katru dienu mēnešiem ilgi. Ja lielā pirksta nags bojāts par vairāk nekā 50 % vai arī ir bojāti vairāki nagi, dermatologs izrakstīs iekšķīgi lietojamas recepšu zāles. Svarīgi pastāstīt ārstam par citiem medikamentiem, ko lieto ikdienā, jo pretsēnīšu zāles var ietekmēt to iedarbību.
Ja cilvēks nedrīkst dzert tabletes, viņam nozīmē ārstēšanu ar lokālajiem līdzekļiem, ko kombinē ar lāzeru. Tas uzkarsē naga plātnīti un līdz ar to arī sēnīti, kavējot tās vairošanos. Lāzers nav pietiekami efektīvs, lai to izmantotu vienu pašu, bet pētījumi uzrāda, ka tas uzlabo lokālās un iekšķīgi lietojamās terapijas efektivitāti.
Svarīga terapijas sastāvdaļa ir podologa apmeklējums reizi mēnesī. Speciālists, veicot ārstniecisko pedikīru, noņem inficētos audus no naga plātnītes, tāpēc pozitīvu efektu var iegūt ātrāk.
Tāpat katru vakaru nepieciešams dezinficēt apavus, iepūšot tajos speciālu aerosolu, kas satur pretsēnīšu vielas. Tam ir liela nozīme, jo pastāv varbūtība, ka cilvēks pats sevi atkārtoti inficēs, uzvelkot nedezinficētus apavus. Pie podologa pieejama speciāla dezinfekcijas kamera, kurā ieliek apavus, kamēr veic procedūru; var izmantot arī to.