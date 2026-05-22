Šausmas Vācijā: pēkšņi sagrūstot brīvdienu apartamentu ēkai, dzīvību zaudējuši vismaz trīs cilvēki
Vācijas austrumu pilsētā Gerlicā šonedēļ sagruva daudzdzīvokļu ēka, kuras gruvešos līdz šim atrasti trīs bojāgājušie, paziņoja policija.
Ķieģeļu un koka ēka, kurā atradās brīvdienu dzīvokļi, sagruva pirmdienas pēcpusdienā.
Policija ceturtdien paziņoja, ka gruvešos ir atradusi divas beigtas Rumānijas pilsones 25 un 26 gadu vecumā.
Ceturtdienas vakarā kļuva zināms, ka glābēji ar meklēšanas suņiem atraduši 48 gadus veca vīrieša līķi. Upuris bija Vācijas un Bulgārijas dubultpilsonis.
Meklēšanas un glābšanas operācijā piedalījās apmēram 140 cilvēku no policijas, ugunsdzēsības nodaļas, veselības dienesta un katastrofu atbalsta aģentūras THW. Viņiem pievienojās kaimiņvalsts Polijas ārkārtējo situāciju dienesta darbinieki.
Gruveši pārsvarā tika pārmeklēti ar rokām, mēģinot atrast iespējamus izdzīvojušos. Gerlica, kas atrodas pie Polijas robežas, ir pazīstama ar daudzām vēsturiskām ēkām un ir bieži izmantota kinofilmu uzņemšanā.