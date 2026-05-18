Dzīvībai bīstama vēža forma var slēpties pat jūsu acī
Ļaundabīgas izmaiņas uz ādas nerodas vienā mirklī, tomēr tieši ādas vēzis kļuvis par vienu no izplatītākajām vēža formām, ko bieži atklāj bīstami vēlīnā stadijā.
Lai aizsargātu savu dzīvību, mediķi, gaidot gaidāmo vasaru, aicina katru kritiski apskatīt savu ādu un saprātīgi izbaudīt sauli.
Saulainais laiks un tuvojošās vasaras brīvdienas arvien vairāk vilina mūs ārā, tomēr zem spilgtās saules slēpjas briesmas, kas piezogas nemanāmi.
Ļaundabīgi ādas audzēji ietekmē arvien jaunākus cilvēkus. Igaunijas Onkoloģijas savienība (EVL) brīdina, ka, lai gan ļaundabīgas izmaiņas uz ādas neparādās vienā naktī, tās bieži tiek atklātas pārāk vēlu.
Saslimstība Latvijā
Latvijā ik gadu tiek reģistrēti aptuveni 200–215 jauni melanomas gadījumi.
Aptuveni 70 cilvēku ik gadu mirst no ādas melanomas Latvijā.
Mirstība attiecībā uz ādas audzējiem ir nozīmīga — melanoma ir viens no visbīstamākajiem.
Pēdējos gados saslimstība ar ādas audzējiem, tostarp melanomu, tiek diagnosticēta arī jaunākiem cilvēkiem vecuma grupā no apmēram 20 līdz 54 gadiem.
Melanomas gadījumu skaits pieaug gan Latvijā, gan pasaulē
Tā kā melanoma ir visbiežāk sastopamā ļaundabīgā audzēju forma, EVL aicina cilvēkus pārbaudīt savu ādu pirms vasaras sezonas un pievērst uzmanību satraucošiem simptomiem.
Lai arī ādas melanoma ir daudz retāk sastopama nekā nemelanozais ādas vēzis, tā ir visbīstamākā ļaundabīgā ādas audzēja forma. Tās viltība ir spējā ātri izplatīties uz citiem orgāniem un audiem.
Pirmais satraucošais melanomas simptoms var būt esošās dzimumzīmes izmaiņas vai pilnīgi jaunas, neparastas pigmenta plankuma parādīšanās. Jābūt uzmanīgiem pret dzimumzīmes formas, krāsas un izmēra izmaiņām.
Tāpat ir jāreaģē, ja dzimumzīme niez, asiņo vai uz tās parādās nelabs, neārstējošs čūlas veidojums. Agrīnā stadijā atklāta melanoma ir labi ārstējama, taču, ja diagnoze tiek veikta vēlu, ārstēšana kļūst ievērojami grūtāka, un prognozes par atveseļošanos pasliktinās.
Lēnākas formas un retā acs melanoma
Igaunijā daudz biežāk sastopamas bazālo šūnu un plakanšūnu ādas vēzis. Šīs slimības formas parasti attīstās lēnāk, taču, ja tās netiek ārstētas, tās var bojāt ne tikai ādu, bet arī mīkstos audus un izplatīties uz citiem orgāniem. Pastāvīga, zvīņaina plankuma, asiņojošas veidojuma vai neārstējošas čūlas parādīšanās noteikti prasa ārsta novērtējumu.
Mazāk zināms fakts ir tas, ka melanoma var attīstīties pat acī. Retas, bet ļoti nopietnas acu melanomas simptomi var būt redzes miglošanās, gaismas zibšņi, ēnas redzes laukā vai citi neizskaidrojami redzes izmaiņas. Ja parādās šādi simptomi, nekavējoties jāvēršas pie oftalmologa.
Profilakse sākas ar ikdienas izvēli
Ādas vēža profilakse lielā mērā ir mūsu pašu rokās. Ievērojami samazināt slimības risku palīdz izvairīšanās no spēcīgās pusdienas saules, saules aizsargkrēma un aizsargapģērba lietošana, cepures un saulesbrilles ar UV aizsardzību valkāšana.
Nav mazāk svarīgi atteikties no solārija. Labāko aizsardzību nodrošina ikmēneša ādas apskate un savlaicīga vēršanās pie ārsta, ja tiek konstatētas jebkādas izmaiņas.
"Ādas vēzis neparādās vienā naktī, taču bieži to pamanām pārāk vēlu. Katram cilvēkam ir jāuzrauga sava āda un jāreaģē uz izmaiņām agrīnā stadijā. Savlaicīga diagnostika var glābt dzīvību," uzsver Igaunijas Vēža apkarotāju savienības prezidents, doktors Vahurs Valveres.