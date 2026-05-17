“Vēlējās satikt mirušu radinieku”: Upeslejās visu nakti meklē pusaudzi, kurš pēc satraucošiem vārdiem pēkšņi pamet ballīti
Satraucošs incidents nedēļas nogalē noticis Upeslejās, kur pēc mājas ballītes pazuda 16 gadus vecs jaunietis.
Kā informē Ropažu pašvaldības policija, nedēļas nogales naktī saņemta informācija par Upeslejās pazudušu 16 gadus vecu jaunieti, kurš mājas ballītē sācis runāt par mirušu radinieku, kuru vēloties satikt. Pēc brīža, nevienam neko nepaskaidrojot, jaunietis devies prom.
Kopā ar Valsts policijas un VUGD darbiniekiem meklēšanas darbi noritēja līdz pat trijiem naktī, taču tumsā jaunieti neizdevās atrast.
Nākamās dienas rītā patrulējot Upeslejās, pašvaldības policijas darbinieki pamanīja jaunieti, kurš atbilda meklētā aprakstam. Jaunietis bija pavadījis nakti mežā un pamatīgi nosalis, taču galvenais - jaunietis bija sveiks un vesels.
Nekavējoties uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (NMPD) mediķi, kā arī informēta Valsts policija. Pēc ārstu apskates noskaidrots, ka jaunieša veselībai briesmas nedraud un hospitalizācija nav nepieciešama. Šobrīd jaunietis ir drošībā un nodots vecākiem.
Dienesti atgādina — situācijās, kad cilvēks nonācis smagā emocionālā stāvoklī vai izsaka domas par paškaitējumu, svarīgi neatstāt viņu vienu un nekavējoties meklēt palīdzību. Atbalsts ir pieejams gan pašam cilvēkam krīzē, gan līdzcilvēkiem, kuri pamana satraucošas pazīmes.
Ja situācija ir kritiska un apdraudēta dzīvība:
Zvani 112.
Zvani nekavējoties, ja cilvēks jau mēģinājis sev kaitēt vai izsaka tiešus draudus to darīt šajā brīdī. NMPD spēj operatīvi sniegt gan akūtu medicīnisko, gan neatliekamo psihiatrisko palīdzību.
Ja Tev pašam ir smagas domas un nepieciešams emocionāls atbalsts.
Krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" tālrunis - 116123.
Diennakts krīzes tālrunis, kurā pieredzējuši speciālisti sniegs profesionālu psiholoģisko palīdzību krīzes brīdī, uzklausīs un palīdzēs rast risinājumus tālākai rīcībai.
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis - 116111.
Diennakts atbalsta līnija, kurā bērni un jaunieši jebkurā laikā var saņemt sapratni, drošu vidi sarunai un profesionālu psiholoģisko palīdzību.