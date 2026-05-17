Lētajiem pasūtījumiem pienācis gals? “AliExpress”, “Shein” un “Temu” pircējus no 1. jūlija gaida nepatīkamas izmaiņas
Daudzus gadus iepirkšanās internetā no Ķīnas balstījās uz vienkāršu formulu: preces bija lētas, piegāde nereti bez maksas, bet risks pietiekami mazs, lai pircējs par pasūtījumu pārāk ilgi nedomātu. Taču no 2026. gada 1. jūlija iepirkšanās tādās platformās kā “AliExpress”, “Shein” un “Temu” var kļūt dārgāka.
No 2026. gada 1. jūlija Eiropas Savienība (ES) ieviesīs jaunu pagaidu kārtību mazajiem sūtījumiem no trešajām valstīm līdz 150 eiro vērtībā — tiem tiks piemērota fiksēta muitas nodeva trīs eiro apmērā. ES Padome šo pasākumu prezentējusi kā daļu no plašākas e-komercijas muitas reformas, paredzot pagaidu risinājumu līdz brīdim, kad tiks izveidots jauns Eiropas muitas datu centrs, kas iecerēts kā daļa no plašākas muitas sistēmas reformas.
Pirmajā brīdī trīs eiro nešķiet dramatiska summa. Taču pašām lētākajām precēm šāds papildinājums var mainīt visu pirkuma loģiku. Ja klients pasūta preci par 2,99 eiro, papildu muitas nodeva ir lielāka nekā pati prece. Savukārt, ja tiek pasūtītas vairākas dažādas preces, summa ne vienmēr aprobežosies ar vienreizēju trīs eiro maksājumu.
Saskaņā ar skaidrojumu izšķiroši būs tas, kā preces tiks klasificētas muitas deklarācijā. Ja sūtījumā būs trīs vienādas vai līdzīgas preces, kas ietilpst vienā muitas pozīcijā, maksa varētu būt trīs eiro. Taču, ja tajā pašā sūtījumā būs, piemēram, rotaļlieta un telefona lādētājs, kas ietilpst dažādās muitas pozīcijās, var tikt piemērotas divas nodevas pa trim eiro — kopā seši eiro.
Pircējam būs jādomā, vai viņš iegādājas viena veida preces vai dažādu preču kombināciju, vai platforma pasūtījumu nosūtīs vienā paciņā vai vairākos atsevišķos sūtījumos, kā arī — vai šīs izmaksas būs redzamas jau pirkuma noformēšanas brīdī vai tikai vēlāk.
Viena no lielākajām neskaidrībām lielajās platformās ir loģistika. Pircējs lietotnē var veikt vienu pasūtījumu un samaksāt vienu kopējo summu, taču platforma preces var nosūtīt no dažādām noliktavām, no dažādiem pārdevējiem vai vairākās atsevišķās paciņās. Katrs sūtījums tiek izskatīts atsevišķi, kas nozīmē — viens maksājums interneta veikalā ne vienmēr nozīmē vienu muitas procedūru.
Tas rada praktisku problēmu, ko pircējs bieži vien nevar kontrolēt. Ja platforma sadala pasūtījumu vairākās paciņās, izmaksas un procedūras var atkārtoties vairākas reizes. Īpaši jutīgi tas ir zemas vērtības pirkumiem, jo papildu maksājumi ātri var pārsniegt ietaupījumu, kura dēļ pirkums sākotnēji šķita izdevīgs.
Līdzšinējā “Temu”, “Shein” un “AliExpress” pievilcība balstījās arī tajā, ka lietotājs pasūtīja preces, īpaši neiedziļinoties muitas loģistikā. Pēc jauno noteikumu ieviešanas gala cena grozā ne vienmēr nozīmēs gala cenu pēc muitošanas.
Eiropas Savienība šo pasākumu neskata tikai kā nodokļu vai muitas jautājumu. Aiz tā slēpjas daudz plašāka problēma — zemas vērtības sūtījumu straujš pieaugums no trešajām valstīm, īpaši Ķīnas, kā arī sūdzības par negodīgu konkurenci, preču drošību, pazemināti norādītām vērtībām un masveida sūtījumu ietekmi uz vidi.
Dati liecina, ka 2024. gadā Eiropas Savienībā nonāca 4,6 miljardi zemas vērtības sūtījumu — divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Šis pasākums īpaši vērsts pret lētu importu no tādām platformām kā “Shein”, “Temu”, “AliExpress” un “Amazon Haul”.
Pašreizējā kārtība bija problemātiska arī Eiropas tirgotājiem, jo viņiem jāievēro Eiropas prasības attiecībā uz drošību, atbilstību, iepakojumu, nodokļiem un preču atgriešanu, kamēr pārdevēji no trešajām valstīm bieži piedāvāja ievērojami zemākas cenas un mazāk caurskatāmu atbildību.
Svarīgi uzsvērt, ka jaunā nodeva nenozīmē PVN atcelšanu. PVN par pirkumiem internetā no trešajām valstīm jau tagad bieži tiek iekasēts pirkuma brīdī, īpaši gadījumos, kad platforma izmanto IOSS sistēmu. Jaunā maksa būs papildu izmaksu slānis, kas saistīts ar sūtījumu muitošanu.
Ko tas nozīmē “AliExpress”, “Shein” un “Temu”?
Platformām būs jāmaina cenu politika, loģistika vai abi šie aspekti. Pircējam draudzīgākais scenārijs būtu tāds, kurā platforma visas izmaksas parāda jau pirkuma noformēšanas brīdī. Tad pircējs uzreiz redzētu reālo cenu un varētu izlemt, vai pirkums ir tā vērts. Mazāk caurskatāms scenārijs būtu, ja daļa izmaksu parādītos tikai importēšanas, piegādes vai paciņas saņemšanas brīdī. Platformām būs svarīgi arī izvērtēt, vai tās centīsies vairāk preču uzglabāt Eiropas Savienībā. Ja prece jau ir ievesta ES, muitošana ir veikta un tā tiek pārdota no Eiropas noliktavas, lietotāja pieredze atšķiras no tieša sūtījuma no trešās valsts.
Daži Ķīnas tirgotāji jau tagad mēģina izvairīties no papildu izmaksām un sarežģījumiem, izmantojot dažādus loģistikas risinājumus. Viens no izplatītiem ceļiem ir piegāde caur citām Eiropas valstīm, piemēram, Ungāriju, kur paciņa vispirms nonāk ES un pēc tam pie Slovēnijas pircēja jau kā iekšējs sūtījums Eiropas tirgū.