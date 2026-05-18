Rods Stjuarts karaļa Čārlza klātbūtnē asi kritizē "nekauņu" Donaldu Trampu
Mūziķis Rods Stjuarts publiski paslavējis britu karali Čārlzu par to, kā monarhs nesenās ASV vizītes laikā pratis nolikt “mazo nekauņu” Donaldu Trampu pie vietas.
Leģendārais britu dziedātājs sers Rods Stjuarts šomēnes satika 77 gadus veco monarhu Londonas Karaliskajā Albertholā, kur notika fonda “King’s Trust” 50. gadadienas svinības. Sasveicinoties ar karali, dziedātājs neslēpa sajūsmu par to, kā Viņa Majestāte izturējās ASV vizītes laikā pagājušajā mēnesī.
81 gadu vecais mūziķis sacīja: “Drīkstu teikt — lieliski pastrādāts Amerikā. Jūs bijāt izcils, patiešām izcils. Nolikāt to mazo nekauņu pie vietas.”
Karalis uz sera Roda piezīmi reaģēja ar smaidu, savukārt grupas “The Rolling Stones” ģitārists Ronijs Vuds, kurš stāvēja līdzās, ar priecīgu sejas izteiksmi vēroja abu sarunu. Rods Stjuarts turpināja: “Tieši tā! Viņš to nemaz nesaprata — viņam viss pagāja secen.”
Karaļnamam pietuvināti avoti izdevumam „The Daily Mail“ gan norādījuši, ka, tā kā nebija dzirdams, ko atbildēja Viņa Majestāte, „nedrīkstētu uzskatīt, ka viņš piekrīt šai slavenībai”.
Pēc komplimentiem karalim sers Rods Stjuarts vērsās pie karalienes Kamillas, sakot: “Es tikko apsveicu jūsu vīru par viņa lielisko sniegumu Amerikā — tik lieliski, tik drosmīgi, tik lepni.”
Jāatgādina, ka mūziķis Donaldu Trampu ir kritizējis arī iepriekš. Šā gada sākumā viņš ASV prezidentu nodēvēja par cilvēku, kurš izvairījies no dienesta armijā, pēc tam, kad Tramps nepatiesi apgalvoja, ka Afganistānā dienējošie britu karavīri nesniedz palīdzību amerikāņu militārpersonām.
Janvārī publicētā video vēstījumā “Instagram” dziedātājs sacīja: “Varbūt esmu tikai parasts rokmūziķis, taču esmu arī bruņinieks un man ir savs viedoklis. Es piedzimu neilgi pēc kara, un man ir milzīga cieņa pret mūsu bruņotajiem spēkiem, kas cīnījās un izcīnīja mums brīvību. Tāpēc man ir ļoti sāpīgi lasīt, ka Tramps, kurš pats izvairījās no dienesta, kritizē mūsu karavīrus Afganistānā par to, ka viņi neatrodas frontes līnijā.”
Rods Stjuarts uzsvēra arī britu armijas smagos upurus Afganistānas kara laikā, kur dzīvību zaudēja 457 Apvienotās Karalistes karavīri. Viņš sacīja: “Mēs zaudējām vairāk nekā 400 savējos puišus. Padomājiet par viņu vecākiem. Vienkārši padomājiet par to. Bet Tramps par viņiem runā gandrīz kā par gļēvuļiem. Tas ir neizturami.”
Noslēgumā dziedātājs uzrunāja Lielbritānijas premjerministru seru Kīru Stārmeru un Lielbritānijas Reformu partijas līderi Naidželu Farāžu, lai viņi aicinātu Trampu atvainoties par šiem izteikumiem. Vēlāk Baltais nams patiešām nāca klajā ar atvainošanos.