22. maijā atzīmēs Sēlijas dienu - pievienojies svinībām!
Kopš 2025. gada aizsākta iniciatīva 22. maiju atzīmēt kā Sēlijas dienu. Šajā datumā 1999. gada 22. maijā pirmā Sēlijas kongresa laikā Stendera (Sunākstes) luterāņu baznīcā tika iesvētīts Sēlijas karogs. Skolās visā Sēlijā šogad notiks novadpētniecības stunda par Sēlijas vēsturiskās zemes simboliem, informē Jānis Dzimtais kopienu sadarbības tīkla "Sēlijas salas" sabiedrisko attiecību un tūrisma specialists.
1999. gadā no 20. līdz 22. maijam Aknīstē un Viesītē norisinājās I Sēlijas kongress. Tā laikā 22. maijā Stendera (Sunākstes) luterāņu baznīcā tika iesvētīts Sēlijas karogs. Oficiāli gan karogs apstiprināts tikai 2024. gada 10. janvārī, kad stājās spēkā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rīkojums Nr. 1, tomēr jau līdz tam karogs ir plaši lietots sabiedrībā.
Iepriekš jau 1995. gada maijā Latvijas Kultūras fonds izsludināja Daugavas nedēļu, kas vēlāk pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas ierosmes pārauga par "Sēļu gadu". Notika vairāki sēļu saieti, zinātniskās konferences un atzīmētas sēļu kultūras darbinieku gadadienas. Plašsaziņas līdzekļos tika izvērsta plaša publicitāte par kultūru, tautsaimniecību un dažādām citām Sēlijai aktuālām tēmām.
1995. gada 25. maijā Latvijas radio pārraidīja akadēmiķa Jāņa Stradiņa uzrunu "Rīta sveiciens Sēlijai, Sēļu gadu ievadot". Bet gadu vēlāk, 1996. gada 25. maijā, Viesītes kultūras centrā notika otrās "Sēlijas sarunas", noslēdzot šo Latvijas Zinātņu akadēmijas iniciatīvu.
Godinot šos vēsturiskos notikumus, Stendera biedrība 2025. gadā ierosināja 22. maiju atzīmēt kā Sēlijas dienu. Pērn tradīcija aizsākta Stendera parkā pie Stendera (Sunākstes) luterāņu baznīcas Viesītes pagastā ar uzrunām un svinīgu Sēlijas karoga pacelšanu mastā. Pirmajā Sēlijas dienā pulcējās ap 70 Sēlijas patriotu – zinātnieki, kultūras darbinieki, nevalstisko organizāciju aktīvisti un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji.
Šogad visās Sēlijas skolās 22. maijs sāksies ar novadmācības stundu par Sēlijas vēsturiskās zemes simboliem. Ilūkstes Raiņa vidusskolā viesosies šīs skolas absolvents, Augstākās tiesas senators Jānis Pleps. Uz Sventes vidusskolu dosies Inga Krekele, kopienu sadarbības tīkla "Sēlijas salas" austrumu sūtne. Viesītes vidusskolā nodarbību vadīs bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālis Raimonds Graube, bet Seces pamatskolā medicīnas profesors Pēteris Stradiņš.
22. maijā no pulksten 10.00 notiks arī Sēlijas Tūrisma konference, ko varēs vērot tiešraidē "Sēlijas salu" sociālo tīklu kontos. Bet 23. maijā Raiņa mājā Berķenelē Kalkūnes pagastā ar plašu kultūras programmu norisināsies VII Sēlijas tūrisma tirgus.
Atzīmēt Sēlijas dienu aicināts ikviens. Pie ēkām un mastos ieteicams pacelt Sēlijas karogu.
Informāciju sagatavoja: Jānis Dzimtais kopienu sadarbības tīkla "Sēlijas salas" sabiedrisko attiecību un tūrisma specialists.