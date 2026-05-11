Migrēnas dēļ piedzīvo insultu: 23 gadus vecā Laura baidās, ka nāksies sadzīvot ar neatgriezeniskām veselības problēmām
Igaunijas iedzīvotāja pārraidē "Õhtu" pastāstīja, kā 23 gadu vecumā, pēc atkārtotām migrēnas lēkmēm, piedzīvoja insultu.
Kā saprast, ka ikdienas migrēnas lēkmes ir pārgājušas noteiktu robežu un var novest pie nopietniem veselības traucējumiem, piemēram, insulta? Tas var notikt pat jaunam cilvēkam. Savu stāstu pārraidē "Õhtu" kanālā "Kanal 2" pastāstīja 23 gadus vecā Laura Šarlote Kalvete.
Šā gada februārī, pēc divarpus nedēļām ar ikdienas migrēnas lēkmēm, Laura piedzīvoja insultu, kas atstāja ļoti dziļu iespaidu uz viņas dzīvi.
"Vispirms domāju, ka tā ir parasta migrēna, kas man mēdz būt katru mēnesi. Šoreiz zaudēju redzi. Parasti acīm priekšā parādās tikai mazi punktiņi, bet šoreiz es neredzēju vispār neko. Tāpat nevarēju runāt, nesapratu valodu, bija līdzsvara traucējumi. Es nespēju atpazīt, ka šie simptomi bija stiprāki. Es pat nesapratu uzreiz, ka tas varētu būt insults," viņa pastāstīja.
Laura, kas cieta no migrēnas lēkmēm jau kopš pusaudža vecuma, teica, ka šoreiz neviens pretsāpju līdzeklis viņai nepalīdzēja, un ķermenis norādīja, ka kaut kas ļoti nav kārtībā.
"Mans draugs aizveda mani nākamajā rītā uz neatliekamās palīdzības nodaļu. Lai gan vajadzēja braukt jau vakarā, jo insulta gadījumā pirmās sešas stundas ir vissvarīgākās," skaidro Laura. Tomēr ārsti viņu atgrieza mājās, norādot uz dehidratāciju.
Nākamais rīts atkal sākās ar galvassāpēm – Laura atkal devās uz slimnīcu: "Es tur biju diezgan ilgi. Man deva dažādus pretsāpju līdzekļus, lika ievadīt pilinātājus, un beigās teica, ka nepieciešams veikt MRI, taču tā veikšanai bija nepieciešama hospitalizācija. Es piekritu. Iekšējā nojauta norādīja, ka rezultāts būs slikts. Tā arī notika. Ārsti paziņoja, ka man bija insults. Asaras plūda straumēm, es biju šokā."
Nākošās nedēļas bija grūtas. Viņas redze pilnībā neatjaunojās, un viņa saka, ka redz visu ļoti izplūduši: "Es nezinu, vai kādreiz atkal varēšu sēsties pie stūres. Piemēram, kreisais mutes stūrītis nenolaižas, es nevaru mirkšķināt ar kreiso aci. Man ir grūti ēst ar nazi un dakšiņu."
Viņa reiz nedēļā nodarbojas ar fizioterapeitu, bet veikt vingrinājumus viņai ir grūti. Pārbaudēs Laura atklāja vēl vienu veselības problēmu.