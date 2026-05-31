Šodien 09:45
Svētdien debesis segs mākoņi - vietām nedaudz uzlīs
Svētdien debesis segs mākoņi un gaiss iesils līdz +18 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Latvijas rietumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz +18 grādiem. Diena būs mākoņaina. Dažbrīd varētu būt gaidāmi nokrišņi. Vējš pūtīs ar ātrumu līdz septiņiem metriem sekundē.