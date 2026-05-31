Virs ASV eksplodējis meteorīts - sprādziena troksni sadzirdējuši tūkstošiem cilvēku vairākos štatos. VIDEO
ASV Masačūsetas štata piekrastē sestdien pēcpusdienā atmosfērā eksplodējis meteorīts, radot spēcīgu triecienvilni un skaļus dārdus, ko dzirdējuši cilvēki simtiem kilometru attālumā.
Neparastais notikums bija redzama virs Masačūsetas ziemeļaustrumiem un Ņūhempšīras dienvidaustrumiem plkst. 14.06 pēc vietējā laika [plkst. 21.06 pēc Latvijas laika]. Sadalīšanās brīdī meteorīts pārvietojās ar ātrumu 75 000 kilometri stundā un atradās apmēram 60 kilometru augstumā. Kā norāda NASA, tas bija dabisks, nevis cilvēka radīts kosmosa objekts.
Daudzi iedzīvotāji sākotnēji domāja, ka noticis sprādziens vai zemestrīce, jo troksnis bija tik spēcīgs, ka vietām trīcējuši logi un pat ēku sienas. Bostonas televīzijas kanāls WBZ saņēma desmitiem zvanu no satrauktiem iedzīvotājiem, kuri ziņoja par skaļu blīkšķi. Troksnis bija dzirdams plašā teritorijā – no Bostonas apkārtnes līdz pat Rodailendas štatam.
Debesīs novērota ugunsbumba
Vienlaikus desmitiem cilvēku ASV ziemeļaustrumos ziņoja par spilgtu ugunsbumbu debesīs. Novērojumi tika iesniegti Amerikas Meteoru biedrībai, palīdzot zinātniekiem rekonstruēt kosmiskā objekta trajektoriju. Arī ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas (NOAA) satelīti tajā pašā laikā fiksēja signālu, kas raksturīgs meteorīta ienākšanai Zemes atmosfērā.
Saskaņā ar NASA sākotnējo analīzi meteorīts atmosfērā iegāja virs Masačūsetas dienvidu piekrastes rajona netālu no Bostonas un aptuveni 64 kilometru augstumā sadalījās vairākos fragmentos. "Meteorīts, visticamāk, sašķēlās aptuveni 40 jūdžu jeb 64 kilometru augstumā virs Masačūsetas ziemeļaustrumu daļas un Ņūhempšīras dienvidaustrumiem. Sadalīšanās laikā izdalītā enerģija tiek lēsta aptuveni 300 tonnu trotila ekvivalentā, kas izskaidro dzirdamo sprādzienu," norādīja NASA.
Kāpēc meteorīts rada skaņas sprādzienu?
Lai gan lielākā daļa meteorītu atmosfērā pilnībā sadeg un cilvēkiem uz Zemes nav pamanāmi, reizēm lielāki objekti spēj iekļūt dziļāk atmosfērā, pārvietojoties ar milzīgu ātrumu. Meteorīti parasti lido ar ātrumu no 40 000 līdz pat 260 000 kilometriem stundā, un šāds ātrums rada spēcīgus triecienviļņus, līdzīgi kā virsskaņas lidmašīnas.
Smitsona Nacionālā gaisa un kosmosa muzeja astronomijas izglītības speciāliste Šona Edsone skaidroja, ka dzirdamais troksnis rodas no saspiesta gaisa viļņiem. "Jūs dzirdat gaisa saspiešanos, ko rada ļoti ātri kustīgs objekts. Dažkārt iespējams dzirdēt arī paša meteorīta sadalīšanos milzīgo spēku ietekmē," viņa sacīja.
Vai meteorīta atliekas sasniedza Zemi?
Pagaidām nav atrasti pierādījumi, ka meteorīta fragmenti būtu sasnieguši Zemi. Pēc ekspertu domām, ja atlūzas patiešām nokritušas, visdrīzāk tās nonākušas Atlantijas okeānā pie Masačūsetas krastiem. "Zeme pārsvarā ir klāta ar ūdeni, tāpēc lielākā daļa meteorītu nokrīt okeānos," skaidroja Edsone.
Tomēr pat tad, ja fragmenti netiek atrasti, zinātnieki no aculiecinieku video un fotogrāfijām var iegūt daudz vērtīgas informācijas par kosmisko objektu. "Tas, cik spilgts bija meteorīts, cik ātri tas pārvietojās, kādā leņķī ienāca atmosfērā un cik ilgi bija redzams, sniedz ļoti daudz informācijas par tā izcelsmi," viņa piebilda.
Neparasti aktīvs gads
Masačūsetas incidents ir jau kārtējais šāda veida notikums Ziemeļamerikā šogad. Martā meteorīts eksplodēja virs Ohaio štata, radot skaņas sprādzienu, kas bija dzirdams vairākos štatos. Neilgi pēc tam vēl viens ugunsbumbas tipa meteorīts eksplodēja virs Teksasas, kur daži fragmenti pat sasniedza Zemi. Viens no tiem, kā ziņots, izsita caurumu kādas mājas jumtā Hjūstonas apkārtnē.
Amerikas Meteoru biedrības speciālisti norāda, ka 2026. gada pirmajos mēnešos novērots neparasti liels spilgtu meteorītu un ar tiem saistīto skaņas sprādzienu skaits. Tomēr zinātnieki uzsver, ka pašlaik nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par to, ka Zemei no kosmiskajiem objektiem būtu radušies paaugstināti draudi.