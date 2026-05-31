Izmaiņas reģionālo autobusu sarakstos: jauna pietura „Zivju bāze”
No šī gada 1. jūnija vairākos reģionālo autobusu maršrutu Jelgava–Ventspils, Rīga–Tukums–Talsi–Ventspils un Rīga–Ventspils reisos pasažieri varēs iekāpt un izkāpt arī pieturā „Zivju bāze”, kas atrodas Talsu novada Gibuļu pagastā uz autoceļa A10 jeb Ventspils šosejas.
Pieturā „Zivju bāze” autobuss turpmāk apstāsies:
- reģionālās nozīmes maršruta nr. 7684 Jelgava–Ventspils reisos plkst. 14.30 no Jelgavas autoostas un plkst. 7.10 no Ventspils autoostas;
- reģionālās nozīmes maršruta nr. 7948 Rīga–Tukums–Talsi–Ventspils reisos plkst. 18.10 un plkst. 9.25 no Rīgas starptautiskās autoostas;
- reģionālās nozīmes maršruta nr. 7955 Rīga–Ventspils reisos plkst. 5.30 un plkst. 14.00 no Ventspils autoostas.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina PSIA „Ventspils reiss”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Kurzemes plānošanas reģionu.
Aicinām pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā „Satiksme”.
