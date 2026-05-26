Krievi naktī uz svētdienu pakļāvuši Kijivu masīvai ballistisko raķešu un lidrobotu apšaudei.
Šodien 15:23
Pēc Maskavas draudiem par triecieniem Kijivai ES izsauc Krievijas diplomātu
Eiropas Savienība (ES) izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu Briselē, šādi reaģējot uz Krievijas draudiem veikt jaunus triecienus Kijivai un brīdinājumiem ārvalstu pilsoņiem un diplomātiem, lai viņi Ukrainas galvaspilsētu pamet, otrdien pavēstīja Eiropas Komisijas (EK) ārlietu un drošības jautājumu preses sekretāre Anita Hipere.
"Krievijas draudi ārvalstu pilsoņiem un diplomātiem, norādot, lai viņi pamet Kijivu, ir nepieņemama eskalācija," Hipere pauda sociālajos tīklos. Krievijas pilnvarotajam lietvedim uzvērts, ka Maskavai ir "jāpārtrauc triecieni civiliedzīvotājiem", norādīja EK pārstāve.
Krievija pirmdien aicināja ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kijivu, draudot ar jauniem triecieniem Ukrainas galvaspilsētai.
"Triecieni būs vērsti gan pret lēmumu pieņemšanas centriem, gan komandpunktiem (..). Mēs brīdinām ārvalstu pilsoņus, tajā skaitā diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju personālu, atstāt pilsētu, cik ātri vien iespējams," teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.