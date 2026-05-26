Jelgavas novadā iereibis mopēdists bez tiesībām vienā piegājienā "nopelna" 11 protokolus
Pirmdien Jelgavas novadā kāds iereibis mopēdists bez tiesībām ticis pie 11 administratīvo pārkāpumu procesiem, informēja Valsts policijā (VP).
Ap plkst. 11.20 policisti Jelgavas novada Staļģenē fiksēja mopēdu, kura vadītājam un pasažierei nebija galvā aizsargķiveres. Sākotnēji mopēds nestājās malā, kad tuvojās operatīvais transportlīdzeklis, līdz iegriezās šķērsielā un apstājās.
Policisti konstatēja vairākus pārkāpumus - mopēda riepās ir plaisas, kas apdraud satiksmes drošību, tā vadītājs nespēja uzrādīt nevienu no nepieciešamajiem dokumentiem, mopēda valsts reģistrācijas numura zīme bija pārklāta ar dubļiem un nebija saskatāma, mopēdam diennakts gaišajā laikā nebija ieslēgtas gaismes ierīces, tam nebija veikta tā īpašnieka obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, vadītājam nebija likumā noteiktā kārtībā iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un tā vadītājs atradās 2,41 promiļu reibumā. Tāpat mopēda vadītājs pārkāpa noteikumus, kuri reglamentē brīdinājuma signālu došanas kārtību, proti, nerādīja brīdinājuma signālus, veicot manevrus.
Policijā pret vīrieti sākti 11 administratīvo pārkāpumu procesi. Tajā pašā dienā Jelgavā, kamēr VP amatpersonas atradās degvielas uzpildes stacijas teritorijā, pie likumsargiem piegāja iedzīvotājs, kurš bija pamanījis ceļu satiksmes negadījumu, kas notika Rīgas un Cukura ielas krustojumā, kur automašīna "Nissan" uzbrauca apgaismes stabam un pameta notikuma vietu. Likumsargi devās meklēt automašīnu un pamanīja to pārvietojamies Brīvības bulvārī. Automašīnai bija redzami arī bojājumi labās puses priekšējā daļā.
Automašīna apturēta un konstatēts, ka to vadīja vīrietis, būdams 2,57 promiļu reibumā. Tāpat automašīnas salonā atrastas desmit cigarešu paciņas, kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām.
VP pret vīrieti sākti administratīvo pārkāpumu procesi par ceļu satiksmes negadījumu, negadījuma vietas atstāšanu un par tādu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu, piedāvāšanu, kuri nav marķēti ar Latvijas akcīzes nodokļa markām. Tāpat pret vīrieti sākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē.
Savukārt pirmdienas vakarā Jēkabpils novadā, Salas pagastā, uz autoceļa Aizkraukle-Jēkabpils VP darbinieki apturēja automašīnu "Audi", kuru vadīja vīrietis, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Viņš vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 90 kilometri stundā, pārvietojās ar ātrumu 133 kilometri stundā, par ko sākts administratīvā pārkāpuma process.
Likumsargiem radās aizdomas, ka vīrietis vadīja automašīnu, būdams narkotisko vielu ietekmē, taču viņš no ekspertīzes veikšanas atteicās, par ko pret viņu sākts kriminālprocess.
Jau ziņots, ka pirmdien ceļu satiksmes jomā pieņemti 386 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 146 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvo pārkāpumu process un viens kriminālprocess. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā sākti divi kriminālprocesi.