Uz kruīzu kuģa Atlantijas okeānā izplatās hantavīruss, jau trīs cilvēki miruši
Nīderlandes kruīzu operatora “Oceanwide Expeditions” kuģis “MV Hondius” 1. aprīlī bija devies nedēļu ilgā kruīzā no Argentīnas dienvidu pilsētas Ušvajas uz Antarktīdu un Dienvidatlantijas salām, taču nokļuva pasaules mediju uzmanības centrā, kad uz klāja hantavīrusa dēļ sāka mirt cilvēki.
Vispirms nomira kāds holandiešu pāris — 11. aprīlī nomira vīrs, kad kuģis atradās vientuļos ūdeņos Atlantijas okeāna dienvidos, bet 26. aprīlī Dienvidāfrikas pilsētā Johannesburgā nomira divas dienas iepriekš no svētās Helēnas salas tur evakuētā sieva. 2. maijā uz kuģa nomira kāds Vācijas pilsonis. 3. maijā kuģis noenkurojās Āfrikas rietumos Kaboverdē. Kuģim atļauts peldēt uz Kanāriju salām, vēsta “NL Times”. PVO pārstāve Marija van Kerkhove paziņoja, ka Spānijas valdība ir piekritusi kuģa peldēšanai uz Kanāriju salām, kur notiks pilnīga epidemioloģiskā izmeklēšana, kuģa pilnīga dezinfekcija un pasažieru veselības stāvokļa novērtēšana.
Divi apkalpes locekļi, brits un nīderlandietis, pēc “akūtu elpceļu simptomu” parādīšanās tiks evakuēti ar lidmašīnu uz Nīderlandi, paziņoja “Oceanwide Expeditions”. Kaboverdes mediķi ar PVO atvalstu uz kuģa veica pārējo aizdomīgo pasažieru un apkalpes locekļu testēšanu.
Uz kuģa atrodas aptuveni 149 cilvēki no 23 valstīm, ievērojot “stingrus piesardzības pasākumus”, paziņoja “Oceanwide Expeditions”.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) norādījusi, ka šajā gadījumā varētu būt notikusi reta hantavīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku, taču risks sabiedrībai ir zems. Tiek uzskatīts, ka pirmie upuri uzkāpa uz kuģa jau inficējušies.
Hantavīrusa plaušu sindroms ir pa gaisu izplatīta bīstama elpceļu infekcijas slimība, ko izraisa dažādu grauzēju pārnēsātais vīruss. Cilvēki ar to saslimst, saskaroties ar inficētu savvaļas grauzēju, piemēram, peļu vai žurku, piesārņotu urīnu, izkārnījumiem vai siekalām. Šīs slimības ārstēšanas medikamentu vai vakcīnas nav, ārstējot mēģina mazināt simptomus.
Hantavīruss ieguva mediju uzmanību, kad 2025. gada 26. februārī savās mājās ASV Ņūmeksikas štatā tika atrasti miruši leģendārais Holivudas aktieris Džīns Hekmens un viņa sieva Betsija Arakava. Noskaidrojās, ka 65 gadus vecā Arakava hantavīrusa infekcijas dēļ nomira 11. februārī, bet bez palīdzības palikušais, ar Alcheimera slimību sirgstošais 95 gadus vecais aktieris nomira pēc nedēļas.