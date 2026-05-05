Pēc negadījuma peldbaseinā mirusi Mela Gibsona “slepenā mīlestība” - aktrise Nadja Faresa
Francijas kino pasaule sēro par aktrises Nadjas Faresas nāvi. Plašākai publikai viņa kļuva pazīstama ar lomu filmā “Purpura upes”, bet starptautisku uzmanību ieguva arī ar dalību asa sižeta filmās un seriālos. Aktrise nomira Parīzes slimnīcā pēc tam, kad pirms vairākām dienām tika atrasta bezsamaņā peldbaseinā.
Aktrise Nadja Faresa, kura tika atrasta bezsamaņā kādā Parīzes peldbaseinā un kopš tā brīža atradās komā, mirusi 57 gadu vecumā.
“Ar milzīgām skumjām paziņojam par Nadjas Faresas aiziešanu. Francija ir zaudējusi izcilu mākslinieci, bet mums tā vispirms ir mātes zaudēšana,” pavēstīja viņas meitas Silija un Šana Česmanes. Viņas aicināja respektēt ģimenes privātumu un sēru laiku.
Aktrise nomira Parīzes slimnīcā, kur viņa tika nogādāta pēc tam, kad bezsamaņā tika izvilkta no privāta kluba peldbaseina. Viņas meita skaidroja, ka aktrise sabrukusi “sirds incidenta” dēļ. Saistībā ar notikušo sākta izmeklēšana, taču pašlaik nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par noziedzīgu nodarījumu.
Kino pasaule paudusi sēras par aktrises nāvi, tostarp aktrises nāve smagi satriekusi arī Holivudas aktieri Melu Gibsonu, ar kuru Faresa kopā filmējās 2022. gada trillerī “Nenolieciet klausuli”. Avoti medijiem apgalvo, ka starp abiem bijusi cieša personiska un profesionāla saikne.
Kāds avots sacīja: “Mels savas dzīves laikā ir bijis apburts no daudzām sievietēm, un Nadja Faresa neapšaubāmi ir viena no tām sievietēm viņa dzīvē, pret kuru viņš izjuta lielu mīlestību un cieņu — gan par viņu kopīgo darbu, gan par viņu nesalaužamo draudzību. Iespējams viņš par viņu rūpējās vairāk nekā viņa par viņu, taču viņiem bija ārkārtīgi cieša saikne, un tieši tāpēc viņas aiziešana ir tik milzīgs zaudējums.”
Avots piebilda: “Viņš ir satriekts, ka viņa aizgājusi tik jauna. Viņš absolūti nebija gaidījis, ka kaut kas tāds notiks. Tas ir vēl sāpīgāk, nekā varētu šķist.”
Faresas meitas uzsvērušas, ka viņu ģimenei šis vispirms ir dziļš personisks zaudējums. Aktrise aiz sevis atstāj ne tikai kino lomas un starptautisku karjeru, bet arī divas meitas, kuras viņu raksturojušas kā māti, paraugu un cilvēku ar lielu dzīves spēku.
Nadja Faresa dzimusi 1968. gadā Marakešā, Marokā, bet uzaugusi Nicā. Vēlāk viņa pārcēlās uz Parīzi, lai veidotu mākslinieces karjeru. Kino karjeru viņa sāka 90. gados, sadarbojoties ar tādiem pazīstamiem režisoriem kā Aleksandrs Arkadī, Klods Lelušs un Bernijs Bonvuazēns. Plašākai publikai viņa kļuva pazīstama 2001. gadā ar lomu Matjē Kasovica filmā “Purpura upes”, kurā viņa spēlēja līdzās Žanam Reno un Vensānam Kaselam.
Šī loma viņai pavēra arī starptautiskas iespējas. Faresa vēlāk piedalījās vairākās asa sižeta filmās, tostarp “Rogue: The Ultimate Showdown” un “Insane”, kā arī turpināja filmēties franču kino, piemēram, filmās “Nest of Wasps” un “My Ex-Wife’s Life”.
Vēlāk viņa uz laiku apturēja karjeru un dzīvoja ASV kopā ar producentu Stīvu Česmanu, ar kuru viņai ir divas meitas. Pāris satikās Normandijā, Lika Besona pilī. Pēc šķiršanās pirms četriem gadiem Faresa atgriezās uz dzīvi Francijā.