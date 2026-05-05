Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts
Valdība piešķīrusi Ministru kabineta Atzinības rakstus deviņiem kultūras nozares izcilniekiem, to skaitā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai par nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītībā un kultūras identitātes stiprināšanā Latvijā. Apbalvojumu 22. maijā pasniegs kultūras ministre Agnese Lāce.
Valdība 28. aprīļa sēdē atbalstīja Ministru kabineta (MK) Apbalvošanas padomes un Kultūras ministrijas (KM) virzīto priekšlikumu un lēma piešķirt MK Atzinības rakstus deviņiem kultūras nozaru izcilākajiem. To vidū ir arī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV), kas saņems apbalvojumu par augstvērtīgu ieguldījumu kultūrizglītībā un nozīmīgu devumu kultūras identitātes stiprināšanā reģionā un Latvijā.
„Piešķirtā atzinība ir patiesi nozīmīga, jo tā apliecina, ka mūsu darbs ir vajadzīgs un novērtēts. Skolas vārdā izsaku pateicību Kultūras ministrijai un Liepājas valstspilsētas pašvaldībai par uzticēšanos un ilgstošo atbalstu, kas ļāvis skolai augt, attīstīties un sasniegt augstus rezultātus. Mēs patiesi lepojamies ar audzēkņu panākumiem kvalifikācijas un valsts centralizētajos eksāmenos, sasniegumiem olimpiādēs un konkursos, kā arī ar starptautisko sadarbību, kas sniedz plašas izaugsmes iespējas gan audzēkņiem, gan pedagogiem.
Saņemtais apbalvojums ir apliecinājums desmit gadus ilgam, mērķtiecīgam darbam un ticībai tam, ko darām. Šī atzinība apliecina, ka skolas izvēlētais ceļš ir pareizs, turklāt vēlos uzsvērt, ka novērtējums ir ikkatra darbinieka, pedagoga, audzēkņa un absolventa nopelns. Tas ir mūsu kopīgi paveiktais darbs. Visdziļākā cieņa un pateicība visam skolas kolektīvam,” gandarījumu pauž LMMDV direktore Inga Auziņa.
Ministru kabineta Atzinības raksts ir valdības apbalvojums, kas apliecina augstu novērtējumu par profesionālu ieguldījumu un nozīmīgu ietekmi sabiedrības attīstībā. MK Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995. gada aprīlī.
2026. gads skolas vēsturē ir īpašs, jo šogad tiek atzīmētas trīs nozīmīgas jubilejas – Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skolas 104 gadu jubileja, Liepājas Mākslas skolas 100 gadi un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 10 gadi. Jubilejas gads veltīts Liepājas mūzikas un mākslas izglītības tradīciju godināšanai, pedagogu un absolventu ieguldījuma izcelšanai un radošo nozaru nepārtrauktības apliecināšanai.