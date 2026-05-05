Krievija gatavojas "9. maija pamieram", nogalinot 17 cilvēkus Zaporižjā un Kramatorskā
Otrdien Krievijas triecienos Ukrainas Zaporižjas un Kramatorskas pilsētās nogalināti vismaz 17 cilvēki. Zaporižjā triecienos gājuši bojā 12 cilvēki un vēl vismaz 16 cietuši.
Oh my God.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2026
The death toll of the Russian strike on Zaporizhzhia has already reached 12 people.
During the daylight, as people were minding their business... Russia killed them.
Our daily news, our daily reality. It's very hard on us Ukrainians.
Zaporižjā krievi ar vadāmajām aviobumbām uzbruka vairākiem uzņēmumiem, deg automašīnas, veikals un uzņēmums, pavēstīja Zaporižjas administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka triecienā Kramatorskas pilsētai Doneckas apgabalā nogalināti pieci cilvēki.
"Viņi trāpīja tieši pilsētas centrā, cilvēkiem. Šobrīd mēs zinām par vismaz pieciem ievainotajiem un pieciem nogalinātajiem. Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un draugiem. Diemžēl upuru skaits var kļūt lielāks," pavēstīja Zelenskis.
Krievi uz Kramatorskas centru nometa trīs aviācijas bumbas.
Jāpiebilst, ka abas pilsētas atrodas krievu tā arī neieņemtajā teritorijā, ko Kremļa diktators Vladimirs Putins jau 2022. gadā ierakstīja savā konstitūcijā, avansā anektējot visu Zaporižjas, Hersonas, Doneckas, Luhanskas apgabalu teritorijas, bet kopš tā laika pieprasa to labprātīgu atdošanu jebkādas miera vienošanās noslēgšanai.