“Mana sirds ir salauzta tūkstošiem gabaliņu” - mūžībā devies dabas fotogrāfs Māris Kreicbergs
Mūžībā devies Latvijā zināmais dabas fotogrāfs un biškopis Māris Kreicbergs. Par smago zaudējumu sociālajos tīklos paziņojusi viņa sieva Andželika, daloties dziļi personiskā un sāpju pilnā atvadu ierakstā.
Kreicbergs bija pazīstams ar savām Latvijas dabas un savvaļas dzīvnieku fotogrāfijām. Viņš vairāk nekā 20 gadus iemūžināja mirkļus dabā, īpašu uzmanību pievēršot dzīvniekiem, ainavām un Latvijas neskartās dabas skaistumam. Viņš bija arī biškopis, bet dzīvnieku fotografēšana bija kļuvusi par viņa dzīvesveidu.
Sāpīgā ierakstā sieva Andželika neslēpj milzīgās sāpes un izmisumu pēc vīra zaudējuma: “Mīļumiņ, vīriņ, Māri, — KĀPĒC, KĀPĒC??? Visapkārt tukšums, klusums... Tevis vairs nav ar mums, ar mani, uz šīs zemes!”
Andželika ierakstā uzsver, ka vīra aiziešana ģimenei ir prātam neaptverams zaudējums. “Mana sirds ir salauzta tūkstoš gabaliņos, mana dvēsele un miesa — gaudo, raud un bļauj neizsakāmās, neizturamās sāpēs. Tā ir netaisnība!” viņa raksta.
Viņa atceras Māri kā cilvēku ar neizsīkstošu enerģiju, pozitīvu skatījumu uz dzīvi un lielu gara spēku. “Man likās, ka esi nemirstīgs, mūžīgs... Tava neizsīkstošā enerģija, Tavs pozitīvais skatījums uz visu, Tavs gara spēks... visa Tava dzīve tik piepildīta un Tu pats visu apbrīnots un mīlēts,” teikts ierakstā.
Dabas fotogrāfs bija zināms arī plašākai sabiedrībai — viņa darbi bijuši izstādēs. Nesen Ventspils muzejā bija skatāma Māra Kreicberga dabas fotogrāfiju izstāde.
Atvadu vārdos sieva raksta: “Ir svarīgi, ka Tu zini, ka Tevi ļoti mīlu, ka Tevi ļoti mīlam, vienmēr mīlēsim — mūžīgi mūžos! Tu vienmēr esi un būsi ar mums! Lai kur arī Tu tagad būtu, lai Tev ir mierīgi, gaiši un labi!”
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Māra Kreicberga ģimenei, tuviniekiem, draugiem un visiem, kurus skārusi viņa aiziešana mūžībā.