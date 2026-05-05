Lidmašīna ietriecas mājā Brazīlijā. VIDEO

Brazīlijas dienvidaustrumu pilsētā Beluorizonti lidmašīna drīz pēc pacelšanās ietriekusies dzīvojamā mājā.

Katastrofā gāja bojā divi cilvēki, bet trīs guva ievainojumus. Tiek ziņots, ka dzīvību zaudējuši abi piloti, savukārt trīs pasažieri nogādāti slimnīcā.

“The Mirror” vēsta, ka lidmašīna pirmdien pacēlās no Pampuljas lidostas plkst. 12.16, un jau pacelšanās laikā pilots informēja lidojumu vadības torni par tehniskām problēmām, bet pēc deviņām minūtēm uz katastrofas vietu tika izsaukti glābšanas dienestu darbinieki. 

No liela upuru skaita izdevās izvairīties, jo 1979. gadā ražotā lidmašīna “EMB-721C” ietriecās kāpņu telpā starp trešo un ceturto stāvu.

