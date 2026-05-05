Šodien 19:59
Lidmašīna ietriecas mājā Brazīlijā. VIDEO
Brazīlijas dienvidaustrumu pilsētā Beluorizonti lidmašīna drīz pēc pacelšanās ietriekusies dzīvojamā mājā.
This video shows one of the survivors of the plane that crashed into a building in Belo Horizonte (BH), Brazil, being rescued by the residents of the building 💔😭— Dr.Paneɛ🧢 (@sua_nyansaa_) May 5, 2026
Katastrofā gāja bojā divi cilvēki, bet trīs guva ievainojumus. Tiek ziņots, ka dzīvību zaudējuši abi piloti, savukārt trīs pasažieri nogādāti slimnīcā.
“The Mirror” vēsta, ka lidmašīna pirmdien pacēlās no Pampuljas lidostas plkst. 12.16, un jau pacelšanās laikā pilots informēja lidojumu vadības torni par tehniskām problēmām, bet pēc deviņām minūtēm uz katastrofas vietu tika izsaukti glābšanas dienestu darbinieki.
No liela upuru skaita izdevās izvairīties, jo 1979. gadā ražotā lidmašīna “EMB-721C” ietriecās kāpņu telpā starp trešo un ceturto stāvu.