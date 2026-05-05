Nosaukts iespējamais iemesls baisajam ugunsgrēkam Rumbulā
Valsts vides dienests (VVD) nosaucis iespējamo iemeslu paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkam, kas pagājušās nedēļas nogalē plosījās Ropažu novada Rumbulā.
Būvgružu ugunsgrēks, kas aizvadītajās brīvdienās izcēlies nešķiroto būvgružu uzglabāšanas vietā Ropažu novada Rumbulā, varētu būt radies, aizdegoties kādai elektrotehniskai komponentei, kas, iespējams, ir izmesta konteinerā līdz ar būvgružiem, secinājis VVD. To dienesta pārstāvis Reinis Bitenieks apliecināja Latvijas Televīzijai (LTV).
Vienlaikus, kā ziņo LTV, oficiāls ugunsgrēka izcelšanās iemesls būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam "CleanR Verso", kura būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā "Nomales" bija ugunsgrēks, nav zināms.
To, kādu kaitējumu ugunsgrēks nodarījis dabai, VVD noskaidros padziļinātā izpētē.
Jau vēstīts, ka 1. maijā, neilgi pirms plkst. 22 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu, savukārt naktī uz sestdienu plkst. 0.37 paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts.
Ziņots arī, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā, kurā aizdegusies atkritumu kaudze. Ugunsgrēkā neviena persona fiziski necieta. Par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Ugunsgrēks izcēlās būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "CleanR Verso" būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā "Nomales" Rumbulā, Brīvnieku ielā, apstiprināja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ēriks Gusevs.
Stopiņu pagastā dega atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru platībā, angāra siena 200 kvadrātmetru platībā, pārvietojamie moduļi 10 kvadrātmetru platībā un būvgružu drupinātājs.
Uzņēmuma pārstāvji ziņoja, ka aizdegušies nešķiroti būvgruži, bet nekādi bīstamie atkritumi neesot deguši, jo tādi "Nomalēs" neatrodoties. Valsts vides dienests tomēr ticis informēts par situāciju.
Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Uzņēmums nakts laikā vēstīja, ka tā pusē cietušo negadījumā nebija.
"CleanR Verso" valdes priekšsēdētājs Gusevs 2. maija rītā informēja, ka ugunsgrēkā nav skartas nedz šķirošanas un pārstrādes līnijas, nedz tehnika.
"Par aizdegšanās iemesliem šobrīd runāt vēl ir pāragri, bet biežākie šādu gadījumu cēloņi ir nešķirotos būvniecības atkritumos izmesta elektrotehnika, kas var uzliesmot," sprieda Gusevs.
Ropažu novada domes priekšsēdētājas vietniece drošības, civilās aizsardzības, labklājības un sociālās politikas jautājumos Renāte Gremze (JV/P) aģentūrai LETA pastāstīja, ka Pašvaldības policija vairākkārt uzņēmumam ir izrakstījusi administratīvos protokolus, pašvaldība ir informējusi VVD par nekārtībām atkritumu glabāšanas vietā, taču rīcība no VVD neesot sekojusi. Gremze uzskata, ka VVD rīcībai šādos gadījumos vajadzētu būt proaktīvai, lai izvairītos no negadījumiem.